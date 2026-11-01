Le onze de départ du Real Madrid pour le match contre le Racing est connu

Dans le cadre de la 11e journée de La Liga, le célèbre Real Madrid, en lice pour le titre, se déplace à Santander pour affronter le club local du Racing au stade El Sardinero.

Ce match crucial pour la course au titre débutera aujourd'hui, heure de Tachkent, le 1er novembre à 20h15. Avant le coup d'envoi, les staffs techniques des deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles.

Situation au classement et objectifs

Les deux clubs abordent la rencontre avec des enjeux différents :

Real Madrid : Avec 24 points, le club royal occupe la 3e place du classement. Les Madrilènes arrivent à Santander avec une détermination totale pour renforcer leur position de leader et éviter de perdre des points.

Racing : Avec 11 points récoltés lors des journées précédentes, les hôtes, actuellement 15e, espèrent offrir une résistance digne de ce nom au géant madrilène et décrocher des points précieux.

Mbappé et Bellingham en attaque : Le onze étoilé des Madrilènes

Les hommes de Carlo Ancelotti débuteront la rencontre avec la composition suivante :

Gardien : Thibaut Courtois ;

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella ;

Milieux de terrain : Aurélien Tchouaméni, Silva, Arda Güler, Jude Bellingham ;

Attaquants : Ousmane Diomande, Kylian Mbappé.

Du côté des hôtes, Agirrezabala gardera les buts, tandis que Martin et Ramon tenteront de percer la défense madrilène.

Informations sur le match :

Compétition : La Liga, 11e journée

Rencontre : Racing - Real Madrid

Date et heure : 1er novembre, 20h15 (heure de Tachkent)

Stade : El Sardinero, Santander

Compositions :