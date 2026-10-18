Nottingham — Arsenal : compositions et direct commenté

45+2✚
Bruno Guimarães (Arsenal) a besoin de soins médicaux, l'arbitre a donc arrêté le jeu et appelé les médecins sur la pelouse.
45
Le quatrième arbitre a indiqué 2 minutes de temps additionnel.
45
Neco Williams (Nottingham) tente sa chance de loin, mais le mur saute à l'unisson et contre le coup franc. Le danger est écarté !
44
Declan Rice (Arsenal) commet une faute pour récupérer le ballon. Michael Oliver a bien vu l'action et siffle. Nottingham obtient un coup franc dangereux.
41
Action dangereuse ! Kai Havertz (Arsenal) est servi dans un fauteuil et sa frappe depuis la surface passe de peu à côté du poteau droit.
37
Kai Havertz (Arsenal) a bien réagi à un coup franc et s'est montré vigilant près de la surface. Il a bien sauté de la tête, mais le ballon est passé largement au-dessus de la transversale.
36
Xaver Schlager (Nottingham) commet une intervention très rugueuse, Michael Oliver siffle et signale une faute. Arsenal va bénéficier d'un coup franc bien placé.
35
James McAtee (Nottingham) envoie le corner dans la surface, mais David Raya lit bien la trajectoire et capte le ballon.
35
Liam Delap (Nottingham) tente sa chance de loin, mais les défenseurs repoussent le ballon. Corner. Une opportunité pour Nottingham.
32
Le centre de Ben White (Arsenal) dans la surface aurait dû être plus précis pour créer une occasion de but pour son équipe.
29
Martin Ødegaard (Arsenal) adresse un long ballon, mais Matz Sels s'en empare sans problème.
28
Le corner tiré par Bukayo Saka (Arsenal) n'a donné lieu à aucune situation dangereuse. Les défenseurs sont restés vigilants et ont dégagé le ballon.
28
Ben White (Arsenal) file vers le but, mais le défenseur revient bien pour lui prendre le ballon. Arsenal va obtenir un corner.
26
Gabriel (Arsenal) reprend le corner et tente sa chance, mais un défenseur contre le tir.
25
Bukayo Saka (Arsenal) a délivré un excellent centre dans la surface de réparation. Cependant, le défenseur adverse a fait preuve de vigilance, dégageant le ballon en touche pour écarter le danger. L'arbitre a accordé un corner, et Arsenal va relancer le jeu depuis le point de corner.
23
Le jeu est arrêté car Bukayo Saka (Arsenal) est signalé hors-jeu.
23
Murillo (Nottingham) est en mesure de continuer le match.
20✚
Murillo (Nottingham) fait signe qu'il souffre et demande l'intervention des médecins. La gravité de sa blessure est encore inconnue.
20
Nottingham - Arsenal. Score : 0-0. Neco Williams (Nottingham) tire le corner, mais le ballon est dégagé.
19
Liam Delap délivre une superbe passe à Dan Ndoye (Nottingham), mais il manque de puissance ou de précision pour inquiéter David Raya, et le gardien regarde le ballon passer à côté du poteau droit.
17
Declan Rice (Arsenal) tire un coup franc de loin, mais le défenseur parvient à éloigner le ballon.
17🟨
Neco Williams (Nottingham) a commis une faute et n'a pas caché son mécontentement après le carton jaune logique de l'arbitre.
15
Declan Rice (Arsenal) a tenté de trouver un coéquipier démarqué dans la surface, mais Matz Sels est sorti de sa ligne pour écarter le danger.
10
Bukayo Saka (Arsenal) décoche un superbe centre, mais Matz Sels repousse des poings.
8
Bukayo Saka (Arsenal) a tenté de trouver un coéquipier démarqué dans la surface, mais Matz Sels est sorti de sa ligne pour dégager le ballon.
5
Bukayo Saka (Arsenal) a fait un raid solitaire, mais un adversaire l'a bloqué, empêchant de créer le danger.
2
Arsenal essaie de percer la défense en construisant son attaque avec beaucoup de patience.
1⏱
L'arbitre siffle et le match commence.
20:31
Arsenal donne le coup d'envoi.
20:30
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Michael Oliver.
20:30
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
20:30
Bienvenue, mesdames et messieurs, pour notre commentaire textuel en direct ! Les compositions d'équipe seront annoncées sous peu, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à apprécier le match.
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