Nottingham — Arsenal : compositions et direct commenté

Le match de Premier League entre Nottingham et Arsenal débutera le 18 octobre à 20h30 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Nottingham : 26. Sels M., 23. Cunha, 2. Diomande O., 5. Murillo, 27. Munoz D., 21. Schlager X., 8. Dominguez N., 3. Williams N. (capitaine), 24. Makaty J., 14. Ndoye D., 19. Delap L.

Remplaçants de Nottingham : 34. Aina O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 31. Milenkovic N., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.

Entraîneur de Nottingham : Glasner O.

Composition de départ d'Arsenal : 1. Raya D., 4. White B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 33. Calafiori R., 41. Rice D., 39. Bruno Guimaraes, 7. Saka B., 8. Odegaard M. (capitaine), 10. Eze E., 29. Havertz K.

Remplaçants d'Arsenal : 56. Dauman M., 14. Gyokeres V., 49. Lewis-Skelly M., 20. Madueke N., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Mosquera C., 12. Timber J., 36. Zubimendi M.

Entraîneur d'Arsenal : Arteta M.