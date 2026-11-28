Le club londonien Arsenal et son entraîneur principal Mikel Arteta ont évoqué leur prochain adversaire : Manchester City et ses récents contre-performances. Rappelons que les « Citizens » n'ont pas remporté la moindre victoire lors de leurs quatre derniers matchs en Premier League.

« Enzo sait transmettre ses idées aux joueurs »

Le technicien espagnol a souligné qu'il ne partageait pas les avis sur une crise de l'équipe adverse, notant que le City dirigé par Enzo Maresca a simplement manqué de chance lors des dernières rencontres :

« À mon avis, ce n'est pas une question de forme ou de niveau de jeu. Dans certains matchs, la chance n'était tout simplement pas de leur côté. C'est mon opinion personnelle basée sur mes analyses. Enzo comprend très bien le jeu, possède des principes clairs et sait transmettre ses idées aux joueurs », a déclaré Mikel Arteta, selon les propos rapportés par Arsenal Radar .

Détails du choc au sommet

Les deux leaders de la Premier League s'affronteront demain, le 29 novembre dans le cadre de la 12e journée :

Statistiques Informations officielles Compétition et journée Premier League, 12e journée Affiche Arsenal — Manchester City Date et heure du match 29 novembre, à 21:30 heure locale La situation deManchester City en Premier League : 4 matchs sans victoire

Selon vous, les « Citizens » mettront-ils fin à leur série de quatre matchs sans victoire lors du choc de demain entre Arsenal et Manchester City, ou les hommes d'Arteta l'emporteront-ils ?

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