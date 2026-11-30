Arsenal — Manchester City 2:2 : 90 minutes de jeu pour Husanov (vidéo)
Dans le match phare de la 12e journée de la Premier League anglaise, Arsenal à Londres, à l'Emirates Stadium, a accueilli Manchester City et, malgré avoir été mené deux fois au score, 2:2 a obtenu un match nul.
Dans ce choc crucial, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Khusanov a été titularisé et a disputé l'intégralité de la rencontre, soit 90 minutes.
Détails du match et classement
Le score a été ouvert à la 34e minute par Erling Haaland, mais six minutes plus tard, Kai Havertz a rétabli l'équilibre. Au début de la seconde période, Fernandes a redonné l'avantage à Manchester City, mais à la 83e minute, Jurrien Timber a marqué le but qui a sauvé Arsenal de la défaite.
Suite à ce résultat, l'équipe de Mikel Arteta porte son total à 29 points et conserve sa place de leader. Le club de Manchester, quant à lui, avec 23 points, remonte à la 2e place. Statistiques
Arsenal
Manchester City
Score final
2
2
Buteurs
Kai Havertz (40'), Jurrien Timber (83')
Erling Haaland (34'), Fernandes (48')
Cartons jaunes (4:4)
Calafiori (12'), Merino (13'), Guimarães (45+2'), Timber (90')
Fernandes (23'), Ndiaye (39'), Donnarumma (89'), Guéhi (90+6')
Position au classement
1ère place (29 points)
2e place (23 points)
Feuille de match et compositions
PL. 12e journée : Arsenal — Manchester City 2:2
29 novembre. Londres, Emirates StadiumButs :Havertz (40), Timber (83) — Haaland (34), Fernandes (48). Arsenal :
Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 46), Guimarães, Merino (Lewis-Skelly, 58), Ødegaard (Gyökeres, 58), Madueke (Doughty, 80), Solis (Eze, 58), Havertz. Manchester City :
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Buaddi, Fernandes (O'Reilly, 67), Doku (Foden, 67), Ndiaye (Kovačić, 77), Haaland. Avertissements :
Calafiori (12), Merino (13), Fernandes (23), Ndiaye (39), Guimarães (45+2), Donnarumma (89), Timber (90), Guéhi (90+6). Selon vous, Arsenal pourra-t-il conserver ses 6 points d'avance jusqu'à la fin de la saison ou Manchester City reviendra-t-il dans la course au titre ? Laissez vos avis en commentaires !
Sizningcha, «Arsenal» 6 ochkolik ustunlikni mavsum oxirigacha ushlab qola oladimi yoki «Manchester Siti» chempionlik poygasida yana yetib oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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