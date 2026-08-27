Événement historique en Ligue des champions : Rakhmonaliev et Khusanov dans la phase de ligue

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Événement historique en Ligue des champions : Rakhmonaliev et Khusanov dans la phase de ligue

La nouvelle saison de la plus prestigieuse compétition de clubs d'Europe, l'UEFA Champions League, est devenue un événement véritablement historique pour le football ouzbek. Le champion en titre d'Azerbaïdjan, «Sabail» a accueilli le club israélien de l'Hapoel Beer-Sheva lors du match retour des barrages, réalisant un retournement de situation fantastique sur le score de 5:2 (6:4 au score cumulé).

Cette victoire a non seulement propulsé le «Sabail» dans la phase de ligue du tournoi, mais a également fait de l'Ouzbékistan le leader incontesté de la région en nombre de joueurs dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le tournant à la 74e minute : l'héroïsme de Rakhmonaliev

Lors du match contre le club israélien, le talentueux milieu de terrain ouzbek Umarali Rakhmonaliev est devenu le héros de la rencontre :

  • La frappe décisive : Alors que le «Sabail» était mené 1:2 à domicile dans une situation très difficile, Rakhmonaliev a égalisé à la 74e minute d'une frappe précise (2:2) ;

  • La correction en prolongations : Inspirés par ce but, les hôtes ont marqué deux fois de plus dans les minutes supplémentaires pour sceller le score final de 5:2.

Deux joueurs ouzbeks en LDC

La liste des joueurs d'Asie centrale participant à la phase principale du tournoi est désormais établie :

  • Représentants de l'Ouzbékistan : Le pilier défensif de Manchester City Abdukodir Khusanov et le leader du «Sabail» Umarali Rakhmonaliev;

  • Représentant du Kazakhstan : L'honneur du Kazakhstan sera défendu uniquement par le gardien du «Sabail», Stas Pokatilov.

Ainsi, l'Ouzbékistan a dépassé les pays voisins en nombre de représentants dans la phase principale du prestigieux tournoi.

«Je veux jouer contre le Real au Bernabéu» : Les sentiments de Rakhmonaliev

À la fin de la rencontre, Umarali Rakhmonaliev a partagé ses impressions et ses réflexions sur le futur tirage au sort lors d'une interview flash :

«Dieu merci, nous avons gagné ! Beaucoup de fans sont venus au stade aujourd'hui, et ce n'est pas exagéré de dire que ce match a uni tout le peuple azerbaïdjanais. Je ne peux pas décrire mon émotion avec des mots.

Nos entraîneurs nous avaient dit de tirer au but dès que l'occasion se présentait, et cela a porté ses fruits. Il n'y a pas d'adversaires faibles dans la phase de ligue de la Ligue des champions, mais jouer contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu est l'un de mes plus grands rêves.

Désormais, deux Ouzbeks joueront en Ligue des champions : Khusanov et moi ! Les fans ouzbeks nous soutiennent toujours. Je suis convaincu qu'ils viendront maintenant en Azerbaïdjan pour voir les matchs du «Sabail»», a déclaré Rakhmonaliev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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