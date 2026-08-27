La nouvelle saison de la plus prestigieuse compétition de clubs d'Europe, l'UEFA Champions League, est devenue un événement véritablement historique pour le football ouzbek. Le champion en titre d'Azerbaïdjan, «Sabail» a accueilli le club israélien de l'Hapoel Beer-Sheva lors du match retour des barrages, réalisant un retournement de situation fantastique sur le score de 5:2 (6:4 au score cumulé).

Cette victoire a non seulement propulsé le «Sabail» dans la phase de ligue du tournoi, mais a également fait de l'Ouzbékistan le leader incontesté de la région en nombre de joueurs dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le tournant à la 74e minute : l'héroïsme de Rakhmonaliev

Lors du match contre le club israélien, le talentueux milieu de terrain ouzbek Umarali Rakhmonaliev est devenu le héros de la rencontre :

La frappe décisive : Alors que le «Sabail» était mené 1:2 à domicile dans une situation très difficile, Rakhmonaliev a égalisé à la 74e minute d'une frappe précise (2:2) ;

La correction en prolongations : Inspirés par ce but, les hôtes ont marqué deux fois de plus dans les minutes supplémentaires pour sceller le score final de 5:2.

Deux joueurs ouzbeks en LDC

La liste des joueurs d'Asie centrale participant à la phase principale du tournoi est désormais établie :

Représentants de l'Ouzbékistan : Le pilier défensif de Manchester City Abdukodir Khusanov et le leader du «Sabail» Umarali Rakhmonaliev ;

Représentant du Kazakhstan : L'honneur du Kazakhstan sera défendu uniquement par le gardien du «Sabail», Stas Pokatilov.

Ainsi, l'Ouzbékistan a dépassé les pays voisins en nombre de représentants dans la phase principale du prestigieux tournoi.

«Je veux jouer contre le Real au Bernabéu» : Les sentiments de Rakhmonaliev

À la fin de la rencontre, Umarali Rakhmonaliev a partagé ses impressions et ses réflexions sur le futur tirage au sort lors d'une interview flash :