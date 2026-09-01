Le Sabah d'Umarali Rakhmonaliyev tombe dans le « groupe de la mort » de la LDC

·3·Sport
Le Sabah d'Umarali Rakhmonaliyev tombe dans le « groupe de la mort » de la LDC

Le champion d'Azerbaïdjan en titre, le club de Sabah, a franchi avec succès les tours de qualification et les barrages pour atteindre la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Suite au tirage au sort de la saison 2026/2027, l'équipe de notre compatriote Umarali Rakhmonaliyev affrontera les plus grands clubs mondiaux.

Igor Ponomaryov, membre du conseil de surveillance du club, a commenté les résultats du tirage en déclarant que l'équipe est tombée dans un véritable « groupe de la mort » en LDC et qu'elle se battra jusqu'au bout.

« Nous ne nous rendrons pas facilement » : la déclaration combative de Ponomaryov

Igor Ponomaryov a partagé ses réflexions sur l'intensité des matchs à venir et la force des adversaires :

  • Le test du « groupe de la mort » : « On peut dire que nous sommes tombés dans le "groupe de la mort", nos adversaires sont extrêmement forts. Cependant, cela renforce notre réputation — pour jouer à ce niveau, nous devons progresser encore davantage » ;

  • Une grande fête du football à Bakou : « La venue de telles équipes en Azerbaïdjan est un événement extraordinaire. Nous ne nous contenterons pas de distribuer des points, nous nous battrons avec toutes nos forces sur le terrain » ;

  • Le phénomène suédois et la leçon : « Je n'oublie pas que la Suède a réussi à sortir du "groupe de la mort" lors de la Coupe du Monde 2006. Nous viserons également le meilleur résultat possible. Affronter de telles équipes est une école immense et un grand plaisir pour les joueurs ».

Le calendrier de Sabah en LDC : Déplacements et chocs à Bakou

Selon le tirage au sort, le club azerbaïdjanais affrontera les adversaires suivants :

  • Des matchs terrifiants à l'extérieur :

    • « Manchester United» (Angleterre) ;

    • « Arsenal » (Angleterre) ;

    • « Villarreal » (Espagne) ;

    • « Viking » (Norvège).

  • Les grands clubs accueillis à Bakou :

    • « Barcelone » (Espagne) ;

    • «Borussia Dortmund» (Allemagne) ;

    • « Naples » (Italie) ;

    • « Slavia Prague » (République tchèque).

Les statistiques brillantes d'Umarali Rakhmonaliyev en LDC

Le milieu de terrain de 23 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été l'un des principaux artisans de ce résultat historique :

  • 100% de participation : Rakhmonaliyev a été titularisé lors de l'intégralité des 8 rencontres des tours de qualification et des barrages ;

  • Efficacité : Notre compatriote, auteur d'une prestation solide au milieu de terrain, a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive contribuant largement à la qualification de son équipe pour la phase de ligue.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de MessiAujourd'hui, 07:53«Très douloureux» : La lettre d'adieu de Messi qui a fait pleurer le monde est révélée«Très douloureux» : La lettre d'adieu de Messi qui a fait pleurer le monde est révéléeAujourd'hui, 07:18Quand seront annoncés les nommés au Ballon d'Or 2026 ? Date officielle et détailsQuand seront annoncés les nommés au Ballon d'Or 2026 ? Date officielle et détailsAujourd'hui, 07:13Nouvelle tactique au Real : Mourinho explique comment il a décuplé la force de BellinghamNouvelle tactique au Real : Mourinho explique comment il a décuplé la force de BellinghamAujourd'hui, 06:15Masterclass : la Roma s'impose 4-0 et prend la tête de la Serie AMasterclass : la Roma s'impose 4-0 et prend la tête de la Serie AAujourd'hui, 06:07Victoire cruciale : l'Atalanta bat Bologne dans les dernières secondesVictoire cruciale : l'Atalanta bat Bologne dans les dernières secondesAujourd'hui, 06:05
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)