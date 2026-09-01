Le champion d'Azerbaïdjan en titre, le club de Sabah, a franchi avec succès les tours de qualification et les barrages pour atteindre la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Suite au tirage au sort de la saison 2026/2027, l'équipe de notre compatriote Umarali Rakhmonaliyev affrontera les plus grands clubs mondiaux.

Igor Ponomaryov, membre du conseil de surveillance du club, a commenté les résultats du tirage en déclarant que l'équipe est tombée dans un véritable « groupe de la mort » en LDC et qu'elle se battra jusqu'au bout.

« Nous ne nous rendrons pas facilement » : la déclaration combative de Ponomaryov

Igor Ponomaryov a partagé ses réflexions sur l'intensité des matchs à venir et la force des adversaires :

Le test du « groupe de la mort » : « On peut dire que nous sommes tombés dans le "groupe de la mort", nos adversaires sont extrêmement forts. Cependant, cela renforce notre réputation — pour jouer à ce niveau, nous devons progresser encore davantage » ;

Une grande fête du football à Bakou : « La venue de telles équipes en Azerbaïdjan est un événement extraordinaire. Nous ne nous contenterons pas de distribuer des points, nous nous battrons avec toutes nos forces sur le terrain » ;

Le phénomène suédois et la leçon : « Je n'oublie pas que la Suède a réussi à sortir du "groupe de la mort" lors de la Coupe du Monde 2006. Nous viserons également le meilleur résultat possible. Affronter de telles équipes est une école immense et un grand plaisir pour les joueurs ».

Le calendrier de Sabah en LDC : Déplacements et chocs à Bakou

Selon le tirage au sort, le club azerbaïdjanais affrontera les adversaires suivants :

Des matchs terrifiants à l'extérieur : « Manchester United» (Angleterre) ; « Arsenal » (Angleterre) ; « Villarreal » (Espagne) ; « Viking » (Norvège).

Les grands clubs accueillis à Bakou : « Barcelone » (Espagne) ; «Borussia Dortmund» (Allemagne) ; « Naples » (Italie) ; « Slavia Prague » (République tchèque).



Les statistiques brillantes d'Umarali Rakhmonaliyev en LDC

Le milieu de terrain de 23 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été l'un des principaux artisans de ce résultat historique :