Début en LDC : La victoire historique de Sabail et le succès de Rakhmonaliev

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Début en LDC : La victoire historique de Sabail et le succès de Rakhmonaliev

Les phases de qualification de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League ont débuté sur les terrains européens. Le club de Sabail, champion d'Azerbaïdjan la saison dernière, a fait ses débuts dans la plus prestigieuse compétition continentale de son histoire. Lors du match aller du premier tour de qualification, ils ont accueilli le club gallois de The New Saints. Zamin.uz présente les détails de cette rencontre historique.

Intensité et buts en seconde période

La première mi-temps a été marquée par un jeu équilibré et une lutte acharnée. Bien que les deux équipes aient cherché le chemin des filets, le manque de précision dans le dernier geste a empêché toute ouverture du score avant la pause.

En seconde période, les joueurs de Bakou ont considérablement augmenté le rythme, ce qui a porté ses fruits :

  • 66e minute : Veljko Simic a ouvert le score après avoir profité d'une belle passe décisive de Tymoteusz Puchacz — 1:0.

  • 84e minute : Dominant totalement la rencontre, les hôtes ont inscrit un second but. Cette fois, Kaheem Parris a inscrit son nom au tableau d'affichage, scellant la victoire de son équipe — 2:0.

Les joueurs gallois n'ont pas réussi à opposer une résistance sérieuse pour renverser la situation ou réduire le score dans les dernières minutes et ont quitté le terrain sans marquer.

Umarali Rakhmonaliev en Ligue des Champions !

Cette rencontre revêt une importance particulière pour les fans de football ouzbeks. Un autre de nos compatriotes a fait ses débuts dans la nouvelle saison de la Ligue des Champions.

Le talentueux milieu de terrain, candidat à l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Umarali Rakhmonaliev a été titularisé par le club de Sabail. Il a été actif sur le terrain pendant exactement une heure (60 minutes) et a contribué à la victoire de son équipe.

Ainsi, Rakhmonaliev a ouvert une nouvelle page de sa carrière, rejoignant l'élite des joueurs ouzbeks ayant participé à la Ligue des Champions.

Statistiques rapides du match

Indicateur

Sabail (Azerbaïdjan)

The New Saints (Pays de Galles)

Score final

2 : 0

0 : 0

Buts

V. Simic (66'), K. Parris (84')

Passe décisive

T. Puchacz (66')

Notre représentant

U. Rakhmonaliev (a joué 60 minutes)

Les joueurs de Bakou ont réussi leurs débuts avec une victoire convaincante. Désormais, le Sabail devra conserver cet avantage lors du match retour au Pays de Galles dans une semaine pour valider sa qualification.

SabahUmarali RakhmonalievBakouAzerbaïdjanLigue des champions de l'UEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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