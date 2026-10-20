FC Porto — PSV : compositions et direct commenté

·44·Sport
FC Porto — PSV : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le FC Porto et le PSV débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du FC Porto : 99. Costa D. (capitaine), 20. Costa A., 5. Bednarek J., 4. Kiwior J., 12. Zaidu, 8. Froholdt V., 13. Rosario P., 10. Veiga G., 11. Pepê, 9. Samu, 77. Pitushevski O.

Remplaçants du FC Porto : 19. André Silva, 14. Cláudio Ramos, 24. Costa J., 52. Fernandes M., 42. Fofana S., 29. Jiménez S., 16. Hwang In-beom, 74. Moura F., 18. Pérez N., 17. Saínz B., 33. Souza, 22. Varela A.

Entraîneur du FC Porto : Faroli F.

Composition de départ du PSV : 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Geertruida L., 3. Gasiorowski Y., 18. Kostić F., 24. Sano K., 21. Mijnans S., 17. Mauro Júnior (capitaine), 19. Bajraktarevic E., 20. Til G., 5. Perišić I.

Remplaçants du PSV : 37. Bouhamdi A., 23. Bro Hansen M., 42. Cornesion S., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 27. Man D., 4. Obispo A., 1. Olij N., 35. Santos A., 51. Smolenaars T.

Entraîneur du PSV : Bosz P.

En direct EN DIRECT
31
Lutsharel Geertruida (PSV) a retenu son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon, et l'arbitre central a sifflé faute après avoir examiné l'action.
30
Сержиньо Дест (ПСВ) тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо у ерда бирорта жамоадошини топа олмади. Ноаниқ узатма.
27
Le FC Porto a joué le corner rapidement par une passe courte.
26
Pepe (Porto) adresse un superbe centre dans la surface. Cependant, le défenseur adverse fait preuve de vigilance, dégage le ballon et écarte le danger. Porto obtient un corner. Les adversaires font face à la menace d'une nouvelle attaque.
24
Sergiño Dest (PSV) a tenté une longue passe vers Guus Til, mais les défenseurs ont écarté le danger. Touche pour le PSV.
22
Esmir Bajraktarevic (PSV) adresse un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs dégagent le ballon.
21
Kodai Sano (PSV) et Sven Mijnans ont tenté un petit une-deux à vingt mètres, mais la défense a intercepté.
19
Matej Kovar (PSV) a envoyé une superbe longue passe en avant, Ivan Perisic a contrôlé le ballon mais n'a pas pu éliminer son adversaire et l'attaque a avorté.
18
Сержиньо Дест (ПСВ) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Даниэль Зиберт фол учун ҳуштагини чалди.
17
Mauro Junior (PSV) s'est retrouvé sans surveillance à l'angle de la surface, mais sa frappe est passée à côté du poteau droit. Le ballon est sorti et le FC Porto va dégager.
17
Ivan Perišić (PSV) adresse un excellent centre dans la surface, mais les défenseurs interceptent le ballon et le dégagent en touche.
15
Diogo Costa est vigilant et capte sans problème le long ballon de Sven Mijnans (PSV). Un arrêt tranquille !
14
Le centre de Kodai Sano (PSV) sur coup de pied arrêté dans la surface a été facilement dégagé par un défenseur.
12
L'un des défenseurs a réagi à la dernière minute et a brillamment bloqué le centre de Filip Kostic (PSV).
11
Guus Til (PSV) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe à quelques pouces du poteau droit.
11
Sergi
9
Oscar Pitushevsky (FC Porto) reprend le centre dans la surface, mais sa frappe passe largement à côté du poteau gauche. Le ballon sort et le PSV va relancer avec un 6 mètres.
7
Oscar Pitushevsky (FC Porto) n'avait pas de solution de passe et a fait action seule. C'était une superbe course et une bonne frappe de l'intérieur de la surface, mais le ballon est passé tout près du poteau gauche. Le ballon est sorti et le gardien du PSV va dégager.
7
Lutsharel Geertruida centre au centre. Ivan Perišić (PSV) place une tête, mais le ballon passe à côté du poteau gauche. Sortie de but pour Porto.
6
Ivan Perišić (PSV) prend le dessus sur le défenseur sur un centre dans la surface, mais ne peut maîtriser sa frappe et le ballon passe près du poteau gauche. Le ballon sort des limites du terrain et le FC Porto va relancer par un 6 mètres.
5
Guus Til (PSV) et Kodai Sano se heurtent à nouveau pour trouver un partenaire démarqué.
3
Pepe (FC Porto) centre dans la surface, mais la défense adverse récupère rapidement le ballon. L'arbitre de touche accorde une touche en faveur du FC Porto.
2
Esmir Bajraktarevic (PSV) centre dans la surface, mais la défense adverse écarte le danger.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
00:01
Les joueurs sont sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Le PSV va donner le coup d'envoi.
00:00
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Daniel Siebert.
00:00
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour le choc d'aujourd'hui.
00:00
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits de এই match.
FC PortoPSVLigue des ChampionsFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Betis - FC Porto : compositions et direct commentéBetis - FC Porto : compositions et direct commenté14 octobre 23:41La «Roma» survit à l'enfer d'Istanbul : des nuls acharnés lors de la 1ère journée de LDCLa «Roma» survit à l'enfer d'Istanbul : des nuls acharnés lors de la 1ère journée de LDC11 septembre 07:09Le FC Porto battu par Manchester CityLe FC Porto battu par Manchester City9 septembre 02:06Stuttgart — Atl. Madrid : compositions et direct commentéStuttgart — Atl. Madrid : compositions et direct commentéHier 23:03PSG - Barcelone : compositions et direct commentéPSG - Barcelone : compositions et direct commentéHier 23:01Napoli — Bodø/Glimt : compositions et directNapoli — Bodø/Glimt : compositions et directHier 22:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle