FC Porto — PSV : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le FC Porto et le PSV débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du FC Porto : 99. Costa D. (capitaine), 20. Costa A., 5. Bednarek J., 4. Kiwior J., 12. Zaidu, 8. Froholdt V., 13. Rosario P., 10. Veiga G., 11. Pepê, 9. Samu, 77. Pitushevski O.

Remplaçants du FC Porto : 19. André Silva, 14. Cláudio Ramos, 24. Costa J., 52. Fernandes M., 42. Fofana S., 29. Jiménez S., 16. Hwang In-beom, 74. Moura F., 18. Pérez N., 17. Saínz B., 33. Souza, 22. Varela A.

Entraîneur du FC Porto : Faroli F.

Composition de départ du PSV : 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Geertruida L., 3. Gasiorowski Y., 18. Kostić F., 24. Sano K., 21. Mijnans S., 17. Mauro Júnior (capitaine), 19. Bajraktarevic E., 20. Til G., 5. Perišić I.

Remplaçants du PSV : 37. Bouhamdi A., 23. Bro Hansen M., 42. Cornesion S., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 27. Man D., 4. Obispo A., 1. Olij N., 35. Santos A., 51. Smolenaars T.

Entraîneur du PSV : Bosz P.