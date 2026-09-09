Le FC Porto battu par Manchester City

Manchester City a débuté la saison 2026/27 de la Ligue des champions par une victoire contre le FC Porto. Les Anglais se sont imposés 2-0. Erling Haaland a inscrit un doublé pour les visiteurs. Tout au long du match, Manchester City a été plus actif offensivement, dominant nettement en termes de tirs et de possession de balle.

Le score a été ouvert peu après le début de la seconde période. À la 47e minute, Erling Haaland a donné l'avantage à Manchester City.

Vers la fin de la rencontre, l'attaquant norvégien a récidivé. Haaland a marqué son deuxième but à la 90+1e minute, scellant ainsi la victoire de son équipe.

Les statistiques de Manchester City ont clairement montré sa supériorité. Les visiteurs ont décoché 18 tirs, tandis que le FC Porto s'est limité à 4 tentatives. L'écart était encore plus grand en termes de tirs cadrés : Manchester City en a réussi 9, alors que le FC Porto n'en a cadré aucun.

En matière de possession, Manchester City a dominé avec 60 %, contre 40 % pour le FC Porto.

Les Anglais ont également été supérieurs dans le jeu de passes. Manchester City a complété 583 passes avec une précision de 92 %. Le FC Porto a effectué 341 passes avec une précision de 79 %.

Les joueurs du FC Porto ont commis 11 fautes et reçu 1 carton jaune. Manchester City a totalisé 16 fautes et 3 cartons jaunes. Aucun carton rouge n'a été distribué.

Manchester City a également dominé les corners 5-2. Concernant les hors-jeu, le FC Porto en a compté 7 contre 1 pour Manchester City.