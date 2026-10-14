Betis - FC Porto : compositions et direct commenté

28
Antony (Betis) montre sa technique, progresse jusqu'à l'entrée de la surface avec des dribbles et décoche une frappe molle, le ballon passe largement à côté du poteau gauche.
28
La possession est de 57 à 43.
27
Nelson Deossa (Betis) est tout proche du but, il décoche une frappe puissante, mais le ballon passe juste à côté du poteau gauche.
27
Borja Sainz (FC Porto) a tenté une passe en profondeur, mais a mis trop de puissance. Le ballon est sorti, et le jeu reprendra par un renvoi aux 5,50 mètres pour le Betis.
25
Nouvelle tentative d'Antony (Betis) en profondeur, c'est intercepté et dégagé loin du danger.
24
Abde Ezzalzouli (Betis) a atteint le ballon et a décoché une frappe puissante de loin, mais le ballon est passé loin du poteau droit, épargnant toute intervention au gardien.
23
Abde Ezzalzouli (Betis) fait une passe en profondeur, mais le ballon est trop appuyé.
23
Pepe (Porto) centre depuis la touche vers la surface de réparation, mais sa passe est bloquée.
21
Abde Ezzalzouli (Betis) s'élève plus haut que le défenseur pour reprendre de la tête un corner d'Isco, mais sa reprise depuis le point de penalty senvole largement au-dessus de la transversale.
21
Isco (Betis) essaie de déposer le corner sur la tête de l'un de ses coéquipiers.
21
Фран Гарсия (Бетис) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди, аммо ҳимоячилар бош билан тўпни узоқлаштиришди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Бетис рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
20
Le centre d'Ángel Ortiz (Betis) ne donne rien, la défense adverse dégage rapidement le ballon de la surface.
19
Angel Ortiz (Betis) a tenté de glisser une dernière passe à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais un défenseur a éloigné le danger.
17
Faute grossière de Pablo Rosario (Porto). L'arbitre siffle et accorde un coup franc.
17
Martim Fernandes (FC Porto) envoie le ballon dans la surface, mais les défenseurs adverses l'éloignent pour écarter le danger.
16
Marc Roca (Betis) commet une faute par tacle glissé sur son adversaire. Clément Turpin arrête le jeu et aurait pu sortir un carton, mais se contente finalement d'un avertissement verbal.
15
Angel Ortiz (Betis) reçoit le ballon et décoche une frappe puissante depuis la surface, mais le gardien veille !
15
Le centre puissant de Francisco Moura (Porto) dans la surface ne trouve preneur chez aucun de ses coéquipiers.
14
Antony (Betis) a tenté un raid solitaire, mais un défenseur l'a stoppé, empêchant toute action dangereuse.
13
Pepe (FC Porto) tente de progresser, mais le défenseur adverse dégage le ballon.
12
Clément Turpin siffle une faute car Iscó (Betis) a été trop agressif dans son duel pour le ballon.
12
Isco (Betis), au lieu de centrer le corner dans la surface, a joué court avec un coéquipier proche.
11
Abde Ezzalzouli (Betis) adresse une excellente passe dans la surface pour trouver un coéquipier, mais un défenseur intervient bien et récupère le ballon.
11
Le gardien n'avait pas à s'inquiéter sur cette action. Antony (Betis) a privilégié la puissance à la précision, et par conséquent, sa frappe est passée largement à côté du poteau droit.
11
André Silva (FC Porto) a eu une belle occasion de reprendre de la tête le ballon repoussé à bout portant, mais sa tentative n'a pas cadré, touchant la barre transversale avant de sortir.
10
André Silva (FC Porto) récupère le ballon repoussé et tire, mais sa tentative est bloquée.
8
Le Betis contrôle le rythme du match grâce à des passes courtes et précises.
7
Clément Turpin n'a pas pu ignorer la grossière faute d'André Silva (Porto) et a sifflé.
7
Gabri Veiga (FC Porto) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface, mais son tir est bloqué.
6
Alan Varela (FC Porto) a tenté de trouver un coéquipier démarqué dans la surface, mais Álvaro Valles est sorti de sa ligne pour écarter le danger.
5
Abde Ezzalzouli (Betis) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe tout près du poteau gauche.
3
Clément Turpin a sifflé et accordé une faute contre Martim Fernandes (Porto) pour un tacle dur.
3
OCCASION DANGEREUSE ! Isco trouve Marc Roca (Betis) d'une superbe passe, mais il rate le cadre, sa frappe depuis la surface passe tout près du poteau droit !
3
Isco (Betis) s'approche pour effectuer la remise en jeu.
2
Abde Ezzalzouli (Betis) rate une immense occasion ! Après un superbe raid solitaire, il décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, les supporters célébraient déjà le but. Le ballon se dirigeait vers le coin inférieur droit, mais Diogo Costa réalise un arrêt décisif !
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La première mi-temps vient de commencer.
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Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Le Betis donnera le coup d'envoi.
00:00
Clément Turpin sera l'arbitre principal du match d'aujourd'hui.
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Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez maintenant les consulter.
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Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez du spectacle.
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