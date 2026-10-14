Betis - FC Porto : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Betis et le FC Porto débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Betis : 1. Vales A., 12. Ortiz A., 5. Bartra M., 4. Natan, 11. Garcia F., 21. Roca M., 18. Deossa N., 7. Antoni, 22. Isco (capitaine), 10. Ezzalzouli A., 19. Perraud R.

Remplaçants du Betis : 2. Bellerin H., 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 15. Fidalgo A., 8. Fornals P., 16. Gomez V., 9. Hernandez K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 17. Riquelme R.

Entraîneur du Betis : Pellegrini M.

Composition de départ du FC Porto : 99. Costa D. (capitaine), 52. Fernandes M., 13. Rosario P., 4. Kiwior J., 74. Moura F., 8. Froholdt V., 22. Varela A., 10. Veiga G., 17. Sainz B., 19. Andre Silva, 11. Pepe.

Remplaçants du FC Porto : 14. Claudio Ramos, 20. Costa A., 42. Fofana S., 29. Jimenez S., 64. Gomes L., 16. Hwang In-beom, 18. Perez N., 77. Pitushevski O., 9. Samu, 33. Souza, 92. Teixeira J., 12. Zaidu.

Entraîneur du FC Porto : Faroli F.