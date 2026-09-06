Porto se prépare pour le choc contre Manchester City après sa victoire en championnat

Le club portugais du FC Porto poursuit sa belle série en championnat national après avoir battu Moreirense 2-1, portant sa série de victoires à cinq matchs. Au stade Estádio do Dragão, les hôtes ont fait preuve de caractère pour renverser la vapeur après avoir été menés au score, s'adjugeant ainsi trois points précieux. Cependant, selon ixbt.com et la presse sportive, cette rencontre a été assombrie par la grave blessure du milieu de terrain Viktor Froholdt, forçant l'entraîneur Francesco Farioli à préparer ses troupes pour le prochain match de Ligue des champions. C'est ce que rapporte Goal.com .

À la 20e minute, les visiteurs ont ouvert le score, mettant Porto en difficulté. Les locaux ont alors intensifié leur pressing pour reprendre l'initiative. Juste avant la pause, Jan Bednarek a égalisé d'une tête précise. En début de seconde période, William Gomes a trouvé le chemin des filets, offrant l'avantage à son équipe et scellant ainsi le sort du match.

La blessure de Viktor Froholdt et son hospitalisation

La fin du match a été marquée par des moments d'inquiétude pour Porto. Dans le temps additionnel, le milieu de terrain de Moreirense, Guilherme Liberato, a commis une faute très sévère sur le milieu danois, écopant d'un carton rouge. Après ce choc, Viktor Froholdt a dû quitter le terrain sur une civière et a été immédiatement transporté à l'hôpital.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Francesco Farioli n'a pas caché que la situation avait semé une grande panique au sein de l'équipe. Le technicien a précisé que le joueur subissait tous les examens médicaux nécessaires à l'hôpital et que son état était devenu plus rassurant après l'incident.

Farioli a commenté l'état du joueur : « Il passe des examens à l'hôpital, mais tout semble aller bien. Il est conscient et les nouvelles sont positives. Les images étaient terrifiantes, nous avons tous eu très peur, mais il est de bonne humeur et sous surveillance médicale. Apparemment, ce n'était qu'une grosse frayeur ».

Le choc européen contre Manchester City

Après cette victoire en championnat, Porto tourne désormais toute son attention vers la scène internationale. L'équipe se prépare à un match très difficile et crucial en Ligue des champions contre le champion d'Angleterre, Manchester City.

Francesco Farioli a salué la puissance financière et le talent des stars de l'adversaire, admettant que ce match sera un test sérieux pour son équipe. Le staff technique de Porto devrait préparer une tactique spécifique contre Manchester City, en tenant compte des problèmes d'effectif et de l'état de santé de Viktor Froholdt.