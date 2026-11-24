Aujourd'hui, le 24 novembre, l'une des affiches les plus attendues de la Ligue des champions se déroulera à Madrid. Le club espagnol du Real Madrid reçoit l'équipe néerlandaise du PSV sur sa pelouse. Lors de cette rencontre au stade Santiago Bernabéu, les deux équipes lutteront pour des points cruciaux dans la phase de ligue.

Le match débutera dans la nuit du 25 novembre à 01h00 (heure de Tachkent). Les fans de football en Ouzbékistan pourront suivre cette rencontre en direct sur la plateforme Setanta Sports.

Le Real entre sur le terrain pour la victoire à domicile

La phase de ligue de la Ligue des champions devient de plus en plus intense. Chaque point gagné à ce stade influence le classement final des équipes.

Pour le Real, le match contre le PSV est l'occasion de s'imposer devant ses supporters et de consolider sa position dans la compétition. Cependant, les Néerlandais ne viennent pas à Madrid pour faire de la figuration. Le PSV tentera de créer la surprise sur le terrain d'un adversaire redoutable.

L'ambiance au Santiago Bernabéu devrait donner une dimension particulière à cette rencontre.

Le Real affrontera Arsenal lors de la prochaine journée

Lors de la 6e journée de la phase de ligue, le Real sera opposé à un autre adversaire de taille. Les Madrilènes affronteront Arsenal le 9 décembre.

Le PSV jouera ce même jour contre un autre club espagnol puissant, l'Atlético. Par conséquent, le résultat du match d'aujourd'hui revêt une importance capitale pour les deux équipes avant la prochaine journée.

Real Madrid - PSV : quand et où se déroule le match ?

Compétition : Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée

Date : 24 novembre

Stade : Santiago Bernabéu, Madrid

Heure de début : Nuit du 25 novembre, 01h00 (heure de Tachkent)

Diffusion en direct : Plateforme Setanta Sports

Rappelons que le tenant du titre de la Ligue des champions est le PSG. Les Parisiens ont remporté le trophée la saison dernière en battant Arsenal aux tirs au but en finale.

Désormais, un duel passionnant attend les fans de football à Madrid. Le Real s'imposera-t-il à domicile ou le PSV créera-t-il la sensation ?