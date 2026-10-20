Liverpool - Villarreal : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Liverpool : 1. Alisson, 33. Araujo R., 18. Gakpo C., 38. Gravenberch R., 5. Jaka J., 67. Koumas L., 10. Mac Allister A., 73. Ngumoha R., 42. Nyoni T., 21. Tsimikas K., 4. van Dijk V. (capitaine).

Remplaçants de Liverpool : 29. Barcola B., 44. Chambers L., 76. Danns J., 2. Gomez J., 9. Isak A., 6. Kerkez M., 94. Laffey M., 25. Mamardashvili G., 53. McConnell J., 7. Wirtz F., 28. Woodman F.

Entraîneur de Liverpool : Iraola A.

Composition de départ de Villarreal : 25. Gulácsi P., 17. Buchanan T., 23. Cardona S., 14. Comesaña S. (capitaine), 18. Gueye P., 9. Mikautadze G., 10. Moleiro A., 15. Mouriño S., 6. Navarro P., 24. Saliba N., 12. Veiga R.

Remplaçants de Villarreal : 11. Akhomach I., 2. Costa L., 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 8. Foyth J., 3. Freeman A., 28. Gaitán J., 1. Luís Júnior, 16. Masia C., 7. Moreno J., 21. Oluwaseyi T., 22. Pérez A.

Entraîneur de Villarreal : Pérez I.