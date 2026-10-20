Liverpool - Villarreal : compositions et direct commenté

32
Alberto Moleiro (Villarreal) tente sa chance de loin, mais le ballon est contré par la défense.
31
Rio Ngumoha (Liverpool) a tenté d'éliminer un adversaire, puis le ballon a été dégagé.
29⚽0-2
But - 0:2 ! Nathan Saliba sert Sergi Cardona (Villarreal) dans la surface, qui glisse le ballon dans le coin inférieur gauche, hors de portée d'Alisson.
27🟨
Alberto Moleiro (Villarreal) commet une faute, et l'arbitre lui brandit un carton jaune sans hésiter.
27
Sergi Cardona (Villarreal) a fait preuve d'un superbe geste technique dans la surface de réparation pour se créer une occasion, mais malgré le gardien battu, un défenseur a repoussé sa frappe sur la ligne.
27
Les joueurs de Villarreal s'échangent le ballon par de courtes passes pour se créer une occasion de tir.
26
Kostas Tsimikas (Liverpool) tire le maillot d'un adversaire et Szymon Marciniak siffle une faute.
24
Ryan Gravenberch (Liverpool) contrôle le ballon et décoche une frappe à ras de terre, mais elle manque de puissance pour inquiéter Péter Gulácsi.
23
Kostas Tsimikas (Liverpool) se laisse tomber sur la pelouse sans aucun contact avec l'adversaire.
22
Tajon Buchanan (Villarreal) réalise une superbe percée depuis le milieu de terrain et frappe, mais un défenseur contre le tir de tout son corps, sauvant son équipe d'un but tout fait.
22
Kostas Tsimikas (Liverpool) tire le corner, mais il met trop de puissance et aucun de ses coéquipiers ne peut le reprendre.
21
Demi-occasion ! Rio Ngumoha (Liverpool) centre dans la surface, mais Peter Gulacsi réagit bien pour écarter le danger. Liverpool va obtenir un corner.
20
Ryan Gravenberch (Liverpool) commet une tacle glissée fautive sur son adversaire. Szymon Marciniak arrête le jeu et aurait pu lui mettre un carton, mais s'en sort finalement avec un simple avertissement verbal.
19
Georges Mikautadze (Villarreal) élimine ses adversaires dans la surface, mais sa passe pour Santi Comesaña est beaucoup trop appuyée.
18
Cody Gakpo (Liverpool) a éliminé son adversaire, mais n'a pas pu garder le ballon en jeu.
17
Le centre de Tajon Buchanan (Villarreal) ne trouve personne et l'attaque échoue.
16
Rio Ngumoha (Liverpool) adresse un centre rasant dans la surface, mais un défenseur repousse. Si la passe était passée, le ballon aurait sans doute fini au fond.
15
Sergi Cardona (Villarreal) tire le corner, mais un défenseur dégage le ballon.
15
Pas de chance ! Nathan Saliba (Villarreal) contrôle superbement la passe et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon est contré par un défenseur et sort des limites du terrain. L'arbitre accorde un corner. Villarreal va botter le corner.
14
Ronald Araújo (Liverpool) a tenté une passe, mais elle a été bloquée.
13
Jeu arrêté. Santiago Mouriño (Villarreal) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Sachant qu'il est en tort, il ne proteste pas et ne fait aucun geste. Coup franc pour Liverpool.
12
Les joueurs de Villarreal s'échangent des passes précises et attendent le bon moment pour lancer une attaque, mais voilà une erreur et le ballon est perdu.
10
Cody Gakpo (Liverpool) a failli créer une occasion dangereuse, mais sa passe pour un coéquipier n'a pas abouti.
9
Trey Nyoni (Liverpool) concède un coup franc pour avoir retenu un adversaire. Szymon Marciniak désigne le coup de pied arrêté.
8
Szymon Marciniak siffle et Virgil van Dijk (Liverpool) est sanctionné pour une faute offensive. Bonne décision de l'arbitre.
8
Rio Ngumoha (Liverpool) a fait preuve d'un superbe talent individuel, est entré dans la surface et a tiré. Sa frappe dangereuse a été bloquée par un défenseur.
7
Superbe jeu d'équipe de Liverpool, ils contrôlent le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une faille dans la défense et marquer, la patience est le facteur clé.
6
Ryan Gravenberch (Liverpool) commet une faute grossière à la récupération, sithé par Szymon Marciniak. Coup franc pour Villarreal.
4⚽0-1
But ! Une terrible erreur amène un but. Le défenseur a perdu le ballon, permettant à Georges Mikautadze (Villarreal) de le récupérer et de le placer au fond des filets, score 0-1.
3
L'arbitre siffle, car Nathan Saliba (Villarreal) commet une faute grossière sur son adversaire. Liverpool va donner le coup franc.
3
Georges Mikautadze (Villarreal) a tenté un raid solitaire, mais un défenseur adverse l'a arrêté, empêchant toute action dangereuse.
2
Un long centre de l'aile a trouvé Georges Mikautadze (Villarreal) en bonne position, mais les défenseurs ont écarté le danger.
1⏱
La première période du match va bientôt commencer.
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Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match va bientôt commencer. Villarreal va donner le coup d'envoi.
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L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Szymon Marciniak.
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Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
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Bonjour et bienvenue pour le commentaire textuel du match à venir. Nous essayerons de vous faire vivre les actions sur le terrain le plus fidèlement possible. Bon match.
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