Liverpool - Villarreal : compositions et direct commenté

·67·Sport
Liverpool - Villarreal : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Liverpool : 1. Alisson, 33. Araujo R., 18. Gakpo C., 38. Gravenberch R., 5. Jaka J., 67. Koumas L., 10. Mac Allister A., 73. Ngumoha R., 42. Nyoni T., 21. Tsimikas K., 4. van Dijk V. (capitaine).

Remplaçants de Liverpool : 29. Barcola B., 44. Chambers L., 76. Danns J., 2. Gomez J., 9. Isak A., 6. Kerkez M., 94. Laffey M., 25. Mamardashvili G., 53. McConnell J., 7. Wirtz F., 28. Woodman F.

Entraîneur de Liverpool : Iraola A.

Composition de départ de Villarreal : 25. Gulácsi P., 17. Buchanan T., 23. Cardona S., 14. Comesaña S. (capitaine), 18. Gueye P., 9. Mikautadze G., 10. Moleiro A., 15. Mouriño S., 6. Navarro P., 24. Saliba N., 12. Veiga R.

Remplaçants de Villarreal : 11. Akhomach I., 2. Costa L., 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 8. Foyth J., 3. Freeman A., 28. Gaitán J., 1. Luís Júnior, 16. Masia C., 7. Moreno J., 21. Oluwaseyi T., 22. Pérez A.

Entraîneur de Villarreal : Pérez I.

En direct0-2 EN DIRECT
32
Alberto Moleiro (Villarreal) tente sa chance de loin, mais le ballon est contré par la défense.
31
Rio Ngumoha (Liverpool) a tenté d'éliminer un adversaire, puis le ballon a été dégagé.
290-2
But - 0:2 ! Nathan Saliba sert Sergi Cardona (Villarreal) dans la surface, qui glisse le ballon dans le coin inférieur gauche, hors de portée d'Alisson.
27🟨
Alberto Moleiro (Villarreal) commet une faute, et l'arbitre lui brandit un carton jaune sans hésiter.
27
Sergi Cardona (Villarreal) a fait preuve d'un superbe geste technique dans la surface de réparation pour se créer une occasion, mais malgré le gardien battu, un défenseur a repoussé sa frappe sur la ligne.
27
Les joueurs de Villarreal s'échangent le ballon par de courtes passes pour se créer une occasion de tir.
26
Kostas Tsimikas (Liverpool) tire le maillot d'un adversaire et Szymon Marciniak siffle une faute.
24
Ryan Gravenberch (Liverpool) contrôle le ballon et décoche une frappe à ras de terre, mais elle manque de puissance pour inquiéter Péter Gulácsi.
23
Kostas Tsimikas (Liverpool) se laisse tomber sur la pelouse sans aucun contact avec l'adversaire.
22
Tajon Buchanan (Villarreal) réalise une superbe percée depuis le milieu de terrain et frappe, mais un défenseur contre le tir de tout son corps, sauvant son équipe d'un but tout fait.
22
Kostas Tsimikas (Liverpool) tire le corner, mais il met trop de puissance et aucun de ses coéquipiers ne peut le reprendre.
21
Demi-occasion ! Rio Ngumoha (Liverpool) centre dans la surface, mais Peter Gulacsi réagit bien pour écarter le danger. Liverpool va obtenir un corner.
20
Ryan Gravenberch (Liverpool) commet une tacle glissée fautive sur son adversaire. Szymon Marciniak arrête le jeu et aurait pu lui mettre un carton, mais s'en sort finalement avec un simple avertissement verbal.
19
Georges Mikautadze (Villarreal) élimine ses adversaires dans la surface, mais sa passe pour Santi Comesaña est beaucoup trop appuyée.
18
Cody Gakpo (Liverpool) a éliminé son adversaire, mais n'a pas pu garder le ballon en jeu.
17
Le centre de Tajon Buchanan (Villarreal) ne trouve personne et l'attaque échoue.
16
Rio Ngumoha (Liverpool) adresse un centre rasant dans la surface, mais un défenseur repousse. Si la passe était passée, le ballon aurait sans doute fini au fond.
15
Sergi Cardona (Villarreal) tire le corner, mais un défenseur dégage le ballon.
15
Pas de chance ! Nathan Saliba (Villarreal) contrôle superbement la passe et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon est contré par un défenseur et sort des limites du terrain. L'arbitre accorde un corner. Villarreal va botter le corner.
14
Ronald Araújo (Liverpool) a tenté une passe, mais elle a été bloquée.
13
Jeu arrêté. Santiago Mouriño (Villarreal) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Sachant qu'il est en tort, il ne proteste pas et ne fait aucun geste. Coup franc pour Liverpool.
12
Les joueurs de Villarreal s'échangent des passes précises et attendent le bon moment pour lancer une attaque, mais voilà une erreur et le ballon est perdu.
10
Cody Gakpo (Liverpool) a failli créer une occasion dangereuse, mais sa passe pour un coéquipier n'a pas abouti.
9
Trey Nyoni (Liverpool) concède un coup franc pour avoir retenu un adversaire. Szymon Marciniak désigne le coup de pied arrêté.
8
Szymon Marciniak siffle et Virgil van Dijk (Liverpool) est sanctionné pour une faute offensive. Bonne décision de l'arbitre.
8
Rio Ngumoha (Liverpool) a fait preuve d'un superbe talent individuel, est entré dans la surface et a tiré. Sa frappe dangereuse a été bloquée par un défenseur.
7
Superbe jeu d'équipe de Liverpool, ils contrôlent le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une faille dans la défense et marquer, la patience est le facteur clé.
6
Ryan Gravenberch (Liverpool) commet une faute grossière à la récupération, sithé par Szymon Marciniak. Coup franc pour Villarreal.
40-1
But ! Une terrible erreur amène un but. Le défenseur a perdu le ballon, permettant à Georges Mikautadze (Villarreal) de le récupérer et de le placer au fond des filets, score 0-1.
3
L'arbitre siffle, car Nathan Saliba (Villarreal) commet une faute grossière sur son adversaire. Liverpool va donner le coup franc.
3
Georges Mikautadze (Villarreal) a tenté un raid solitaire, mais un défenseur adverse l'a arrêté, empêchant toute action dangereuse.
2
Un long centre de l'aile a trouvé Georges Mikautadze (Villarreal) en bonne position, mais les défenseurs ont écarté le danger.
1
La première période du match va bientôt commencer.
00:00
Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match va bientôt commencer. Villarreal va donner le coup d'envoi.
00:00
L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Szymon Marciniak.
00:00
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
00:00
Bonjour et bienvenue pour le commentaire textuel du match à venir. Nous essayerons de vous faire vivre les actions sur le terrain le plus fidèlement possible. Bon match.
LiverpoolVillarrealLigue des championsFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Van Dijk exprime sa confiance envers Ngumoha, 17 ans, avant le match contre le PSGVan Dijk exprime sa confiance envers Ngumoha, 17 ans, avant le match contre le PSG28 avril 20:12Liverpool s'incline face au PSG en quart de finale de la Ligue des championsLiverpool s'incline face au PSG en quart de finale de la Ligue des champions28 avril 18:11Arne Slot devrait titulariser Ngumoha et Salah pour le match contre le PSGArne Slot devrait titulariser Ngumoha et Salah pour le match contre le PSG28 avril 17:59Florian Wirtz appelle Liverpool à se qualifier pour la Ligue des championsFlorian Wirtz appelle Liverpool à se qualifier pour la Ligue des champions28 avril 17:56Liverpool affronte Crystal Palace pour une qualification en Ligue des ChampionsLiverpool affronte Crystal Palace pour une qualification en Ligue des Champions25 avril 04:20Villarreal - Elche : compositions et direct commentéVillarreal - Elche : compositions et direct commenté17 octobre 18:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle