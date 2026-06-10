La lutte pour renforcer les effectifs entre les géants européens et les clubs de milieu de tableau s'intensifie sur le marché des transferts. Artem Dovbyk, le talentueux attaquant ukrainien évoluant dans le célèbre club italien de l'AS Rome, est devenu la cible d'un sérieux intérêt de la part de Villarreal, un représentant éminent de la Liga espagnole. Cela a été rapporté exclusivement par Marca , s'appuyant sur ses sources, l'une des publications les plus autorisées et fiables du monde sportif espagnol. Cette nouvelle de transfert suggère qu'un autre mouvement intéressant pourrait bientôt avoir lieu en Liga.

Selon des informations exclusives de la source, la direction et le staff technique de Villarreal, connu sous le nom de 'Sous-marin jaune' dans le monde des transferts, visent à renforcer considérablement la ligne d'attaque de l'équipe avant la nouvelle saison. À cet égard, ils considèrent l'attaquant ukrainien de 28 ans comme le candidat le plus approprié et digne, et ont exprimé un fort intérêt pour la finalisation de son transfert. Il est important de noter que Dovbyk n'est pas étranger au football espagnol. Il a précédemment joué pour le célèbre club de Girona et possède une vaste expérience du style de jeu, de la tactique et de l'environnement interne de la Liga.

Un autre aspect notable de la situation est qu'Artem Dovbyk lui-même est entièrement prêt à quitter l'AS Rome lors de cette fenêtre de transferts estivale. En effet, le footballeur talentueux n'a pas été inclus dans les plans stratégiques et les schémas tactiques des 'Giallorossi' pour la nouvelle saison. L'entraîneur principal du club romain a décidé de former la ligne d'attaque avec d'autres joueurs.

Pour information, au cours de la saison écoulée, l'attaquant ukrainien a eu l'opportunité de jouer dans un total de 18 matchs pour l'AS Rome dans toutes les compétitions officielles. Lors de ces rencontres, il a marqué 3 buts et a délivré 2 passes décisives à ses coéquipiers. Désormais, il est déterminé à relancer sa carrière dans le championnat espagnol, qui lui est cher, et à démontrer à nouveau son talent de buteur pour Villarreal.

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