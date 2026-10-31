Sensation en Liga : l'Espanyol bat Villarreal à l'extérieur

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Sensation en Liga : l'Espanyol bat Villarreal à l'extérieur

Un résultat inattendu et acharné a été enregistré lors de la 11e journée de la Liga espagnole. Le club catalan Espanyol s'est déplacé sur le terrain de Villarreal et a remporté une victoire minimale et cruciale sur le score de 1:0.

Le sort du match a été scellé par un unique but inscrit par un défenseur. Cette victoire permet aux visiteurs de s'éloigner de la zone dangereuse du classement.

Le moment décisif et le but de Cabrera

Les détails de cette rencontre disputée sous haute tension sont les suivants :

  • Le but de la victoire par un défenseur : L'unique but décisif du match à la 60e minute a été marqué — le défenseur expérimenté de l'Espanyol Leandro Cabrera a trouvé le chemin des filets, offrant à son équipe 3 points en or ;

  • La pression de Villarreal : Bien que les hôtes aient effectué plusieurs changements offensifs en seconde période, ils n'ont pas réussi à percer la défense catalane.

Changements au classement

Le résultat de cette rencontre a eu un impact significatif sur la position des équipes au classement :

  • L'Espanyol remonte : Après cette précieuse victoire à l'extérieur, l'équipe catalane porte son total à 11 points et grimpe à la 14e place du classement ;

  • Villarreal reste à la 10e place : Les hôtes battus restent avec 12 points à la limite inférieure du top 10, soit à la 10e position.

Liga. Compositions de la 11e journée :

  • Villarreal : Gulachi, Mourinio, Navarro (Oluvaseyi, 80), Veiga, Cardona (Romero, 59), Comesaña, Moleiro (Ayoze Pérez, 59), Masia, Buchanan (Freeman, 80), Moreno (Pepe, 18), Mikautadze ;

  • Espanyol : Fortuno, Drkušić, El Hilali, Cabrera, Hinojosa (Lozano, 61), Esposito, Bauza, Hernández (Moscardo, 88), Zaragoza (Puado, 77), Roberto, Dmitrović.

Obtenue grâce à une discipline défensive rigoureuse et une exploitation maximale des coups de pied arrêtés, cette victoire constitue l'un des succès tactiques les plus importants de l'Espanyol cette saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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