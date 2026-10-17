Brentford – Liverpool : compositions et direct commenté

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Brentford – Liverpool : compositions et direct commenté

Le match de Premier League entre Brentford et Liverpool débutera le 17 octobre à 19h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Brentford : 1. Kelleher K., 20. Ajer K., 19. Anthony J., 27. Janelt V. (capitaine), 8. Jensen M., 33. Kayode M., 23. Lewis-Potter K., 11. Ouattara D., 9. Thiago I., 4. van den Berg S., 6. Yarmolyuk Y.

Entraîneur de Brentford : Andrews K.

Composition de départ de Liverpool : 1. Alisson, 33. Araujo R., 29. Barcola B., 9. Isak A., 5. Gakpo C., 6. Kerkez M., 10. Mac Allister A., 23. Munoz V., 8. Szoboszlai D., 4. van Dijk V., 7. Wirtz F.

Entraîneur de Liverpool : Iraola A.

BrentfordLiverpoolPremier LeagueFootballAngleterre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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