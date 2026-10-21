Côme — Manchester United : compositions et direct commenté
Le match de Ligue des champions entre Côme et Manchester United débutera le 21 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de Côme : 1. Audero E., 20. Sergi Roberto, 27. Kempf M. O., 7. Strefezza G., 9. Belotti A., 2. Iovine A., 6. Goldaniga E., 10. Paz N., 5. Barba F., 4. Dossena A., 3. Moreno A.
Remplaçants de Côme : 8. Baselli D., 13. Gabrielloni A., 12. Reina P., 16. Fadera A., 30. Mazzitelli L., 21. Engelhardt Y., 97. Verdi S., 28. Braunöder M.
Entraîneur de Côme : Fàbregas C.
Composition de départ de Manchester United : 1. Onana A., 17. Garnacho A., 10. Rashford M., 2. Dalot D., 4. de Ligt M., 8. Fernandes B. (capitaine), 5. Maguire H., 3. Mazraoui N., 19. Diallo A., 7. Mount M., 18. Casemiro
Remplaçants de Manchester United : 41. Amass H., 57. Armer D., 20. Bayindir A., 12. Evans J., 16. Mainoo K., 38. Fletcher J., 39. Fletcher T., 22. Heaton T., 56. Kamason J., 31. Lacey S., 27. Thompson T., 11. Zirkzee J.
Entraîneur de Manchester United : Carrick M.
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