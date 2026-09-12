Bruno Fernandes se prépare pour le derby de Manchester avec des inquiétudes concernant une blessure

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a expliqué les raisons pour lesquelles il a maintenu le capitaine Bruno Fernandes sur le terrain pendant quatre-vingt-dix minutes lors du match de Ligue des champions contre le Sabah FK. Après la rencontre à Old Trafford, des vidéos montrant le milieu de terrain portugais boitant ont suscité de vives inquiétudes chez les supporters, augmentant la pression sur l'entraîneur avant le derby contre Manchester City. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Fernandes, 32 ans, qui évolue dans un calendrier très chargé depuis le début de la saison, a joué chaque minute des quatre premiers matchs de Manchester United. Au cours de cette courte période, il a déjà inscrit quatre buts, dont un but important lors de la large victoire 4-0 contre le Sabah FK. Cependant, une telle charge de travail n'est pas sans conséquence sur l'état physique du joueur.

Les explications de Michael Carrick et les problèmes d'effectif

Lors de la conférence de presse d'après-match, Michael Carrick a admis que le staff technique avait prévu de faire tourner l'effectif, mais que le déroulement du match et la situation sur le terrain ont nécessité de laisser Fernandes jusqu'au bout. Selon lui, la limitation à cinq remplacements et les besoins tactiques de la seconde période ont conduit à cette décision.

"Nous n'avions que cinq remplacements possibles et nous avons dû prendre certaines décisions", a déclaré Carrick. L'entraîneur a ajouté qu'il comprend parfaitement que son capitaine joue trop et a besoin de repos, et que le staff travaille à répartir cette charge en fonction des options disponibles dans l'effectif.

Les absences avant le derby de Manchester

Outre l'état de Fernandes après le match contre le Sabah FK, les problèmes en défense inquiètent également l'équipe. En particulier, Luke Shaw n'a pas été inscrit sur la feuille de match et sa participation au prochain choc contre Manchester City reste incertaine.

Carrick s'est montré prudent concernant l'état de santé du membre de l'équipe nationale d'Angleterre, soulignant qu'ils ont essayé de le préserver avant le match et qu'ils ne voulaient pas prendre de risques. Le processus de récupération et l'état physique du défenseur devraient être connus le jour du derby. Pour les Red Devils, maintenir la stabilité et équilibrer la préparation physique des joueurs avant le match contre les Citizens sera crucial.