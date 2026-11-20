Selon El Debate, le milieu argentin veut clarifier son statut dans l'équipe première avant de revenir au Real. Il ne souhaite pas être un joueur cantonné au banc des remplaçants.

Le club madrilène connaît bien le potentiel du jeune joueur et dispose d'une option pour le récupérer. Mais pour Nico Paz, porter le maillot du Real ne suffit pas. Son rôle sur le terrain et son temps de jeu sont des facteurs déterminants dans sa décision.

Le Real Madrid envisage de faire revenir le milieu de terrain argentin Nico Paz, qui brille à Como. Cependant, les plans des Madrilènes pour ce joueur talentueux pourraient ne pas correspondre à ses attentes. Paz souhaite avoir la garantie d'un temps de jeu régulier dans l'équipe première pour envisager un retour au Real.

Le Real Madrid met en œuvre un plan de transfert inattendu pour Nico Pas

À lire aussi · 25 juin Le Real Madrid met en œuvre un plan de transfert inattendu pour Nico Pas

Nico Paz exige du temps de jeu au Real

La position de Paz est claire : à une étape cruciale de sa carrière, il veut jouer régulièrement. Bien que revenir dans un grand club pour viser des trophées soit attrayant, son implication sur le terrain reste primordiale.

Si le Real prévoit de le racheter pour le laisser principalement sur le banc, ce scénario ne correspondrait pas aux objectifs de Nico Paz. C'est pourquoi l'Argentin accorde une attention particulière à son rôle dans l'équipe lors d'un éventuel accord.

Le Real a la possibilité de faire revenir Paz, mais un concurrent est apparu

Selon les informations, le Real Madrid dispose d'une clause de rachat prioritaire pour Nico Paz en provenance de Como. Cela donne aux Madrilènes un avantage stratégique sur l'avenir du joueur.

Cependant, l'existence d'une telle clause ne garantit pas que le transfert se concrétisera. Les souhaits personnels du joueur, son rôle potentiel dans l'équipe et l'intérêt d'autres clubs pourraient influencer le processus.

Manchester UnitedManchester Uniteds'intéresse également à Nico Paz. L'implication potentielle du club anglais pourrait rendre la situation concernant l'avenir du milieu argentin encore plus complexe.

Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée concernant le retour de Paz au Real ou le choix d'un autre club. Mais une chose est sûre : l'Argentin privilégie son importance sur le terrain plutôt que le prestige du club pour définir son avenir.