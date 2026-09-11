Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, blessé, suscite l'inquiétude avant le derby

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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, blessé, suscite l'inquiétude avant le derby

Manchester United Malgré une large victoire de l'équipe en Ligue des champions contre le club azerbaïdjanais du Sabah FK, une nouvelle préoccupante a circulé après le match. Selon ixbt.com et les médias sportifs, le capitaine de l'équipe, Bruno Fernandes, a été aperçu en train de boiter lourdement en quittant le stade. Cette situation inquiète les supporters et le staff technique avant l'important derby de Manchester. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La rencontre à Old Trafford a été excellente pour le club anglais, les hôtes ayant inscrit quatre buts sans réponse. Outre Matheus Cunha, Benjamin Sesko et Lisandro Martínez, Bruno Fernandes a lui-même inscrit son nom au tableau d'affichage. Cependant, après le coup de sifflet final, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré le milieu de terrain portugais quittant le stade accompagné par le personnel médical, en évitant de poser le poids sur une jambe.

Victoire et état général de l'équipe

Bien que la blessure potentielle du capitaine ait assombri l'humeur des fans, le staff technique tente de se concentrer sur les aspects positifs du match. L'équipe a été très tranchante et précise en attaque, offrant une performance convaincante. La solidité de la défense et le « clean sheet » ont également été soulignés comme une base importante pour le reste de la saison.

Lors de la conférence de presse d'après-match, la qualité de jeu de l'équipe a été particulièrement mise en avant. Il a été noté que, malgré des résultats en deçà des attentes en début de saison, la qualité de jeu démontrée témoigne d'une dynamique positive. L'entraîneur a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution tactique de l'équipe par rapport à la saison dernière.

Inquiétudes avant le derby

Actuellement, toute l'attention est portée sur les résultats des examens médicaux de Bruno Fernandes. Si la blessure du joueur expérimenté s'avère grave, ce serait une perte majeure pour l'équipe avant le match contre Manchester City. Néanmoins, le staff technique affirme vouloir poursuivre la saison étape par étape sans dévier de l'objectif d'améliorer la qualité de jeu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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