Dani Carvajal pourrait rejoindre Côme : Fabregas vise les stars du Real Madrid

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Dani Carvajal pourrait rejoindre Côme : Fabregas vise les stars du Real Madrid

Le club italien de Côme envisage Dani Carvajal comme candidat pour renforcer son effectif avant la première saison de Ligue des champions de son histoire. L'entraîneur Cesc Fabregas souhaite consolider sa ligne défensive en recrutant le défenseur expérimenté. Depuis que Dani Carvajal a annoncé son départ du Real Madrid, il a reçu des offres de plusieurs clubs étrangers, mais Côme pourrait lui offrir l'opportunité de participer au tournoi le plus prestigieux d'Europe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Fabregas ne cible pas seulement des joueurs vétérans, mais aussi des talents de l'académie du Real Madrid. En particulier, l'attaquant Gonzalo Garcia et le milieu de terrain Cesar Palacios sont devenus des objectifs de transfert clés pour le club. La direction de Côme prévoit de construire l'avenir de l'équipe et d'augmenter son potentiel offensif grâce à ces jeunes joueurs. Malgré un temps de jeu limité la saison dernière, Gonzalo Garcia a montré des résultats efficaces.

La stratégie de transfert du club est également liée au départ potentiel de Nico Paz. Selon les rapports, Nico Paz pourrait retourner au Real Madrid, ce qui créerait un vide important dans le milieu de terrain de Côme. Par conséquent, Fabregas tente d'établir un équilibre entre les jeunes talents et les joueurs ayant une expérience de la victoire comme Dani Carvajal.

Côme devrait proposer au Real Madrid un pourcentage sur la revente ou une option de rachat pour réduire le prix lors des négociations pour Gonzalo Garcia. Le club italien travaille activement à la constitution d'un effectif compétitif répondant aux exigences de la Ligue des champions.

Dani CarvajalReal MadridCômeCesc FabregasLigue des Champions
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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