Le défenseur de l'Inter Stefan de Vrij en route vers le championnat grec

Le défenseur expérimenté de l'Inter et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Stefan de Vrij, est sur le point de prendre un tournant inattendu dans sa carrière. Le joueur de 34 ans, en tant qu'agent libre, est arrivé à la phase finale des négociations pour rejoindre le club grec du Panathinaïkos. Cette décision du défenseur, qui a évolué au plus haut niveau en Serie A pendant huit ans, a surpris beaucoup de monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Eindhovens Dagblad, Stefan de Vrij, formé au Feyenoord, est prêt à entamer une nouvelle aventure dans la capitale grecque, Athènes. Il a accumulé une immense expérience en Italie, disputant plus de 300 matchs sous les couleurs de la Lazio et de l'Inter. Les parties règlent actuellement les derniers détails du contrat et une annonce officielle est attendue prochainement.

Le Panathinaïkos a terminé la saison dernière de manière décevante, se classant quatrième de la Super League grecque. La direction du club, qui a fini à 20 points du champion, l'AEK, a décidé de procéder à une refonte complète de l'effectif. Dans le cadre de ces réformes, le transfert de ce défenseur expérimenté témoigne des ambitions sérieuses du club.

Nouvel entraîneur et changements dans l'effectif

Après les résultats décevants du club, l'ancien entraîneur de Liverpool, Rafael Benítez, a été limogé. Il a été remplacé par le technicien danois de 38 ans, Jacob Neestrup, connu pour son succès au FC Copenhague. Selon Goal.com, le jeune entraîneur vise à construire sa ligne défensive autour d'un leader ayant évolué dans l'élite du football européen, tel que Stefan de Vrij.

À Athènes, le joueur néerlandais retrouvera des visages familiers. Il évoluera au Panathinaïkos aux côtés de son compatriote Tonny Vilhena et de Cyriel Dessers, auteur d'une saison efficace. Ce facteur aidera sans aucun doute Stefan de Vrij à s'adapter plus rapidement à sa nouvelle équipe et à son environnement.

Stefan de Vrij a accumulé un riche palmarès durant son passage à l'Inter. Avec les Nerazzurri, il a remporté trois titres de champion d'Italie, trois Coupes d'Italie et trois Supercoupes nationales. Son esprit de vainqueur est jugé indispensable pour le Panathinaïkos, qui n'a pas remporté le championnat depuis 2010.

Actuellement, le joueur se prépare à passer la visite médicale et à rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe aux Pays-Bas. Il est intéressant de noter que les Grecs prévoient un match amical contre l'Ajax Amsterdam lors de ce stage. Pour le défenseur, qui avait manqué la dernière Coupe du Monde en raison d'une blessure, ce transfert est perçu comme un nouveau souffle.