Panathinaïkos - Borac Banja Luka : compositions et direct commenté

50 Faute grossière de Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos). L'arbitre siffle.

47 L'arbitre assistant a levé son drapeau car l'un des joueurs du Borac Banja Luka était en position de hors-jeu.

46 La seconde période vient de commencer.

45+3 Un bon dégagement du défenseur signifie que ce corner ne donne rien pour le Panathinaikos.

45+4 La première mi-temps du match d'aujourd'hui est terminée.

45+1 Panathinaïkos a tiré le corner vers le centre, mais le centre était trop puissant et le ballon est sorti.

45 4 minutes de temps additionnel.

43 Grâce à un superbe tacle défensif, le corner tiré par le Panathinaikos n'a rien donné.

40 Santino Andino (Panathinaikos) commet une faute et Bence Csonka siffle pour l'interrompre.

39 Etienne Camara (Panathinaikos) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.

37 Cyriel Dessers (Panathinaikos) est bien arrivé sur le centre, mais sa tête à bout portant est passée au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti et le Borac Banja Luka va relancer par un 6 mètres.

35 Le Panathinaikos a joué le corner à deux au lieu de centrer dans la surface.

34 Davide Calabria (Panathinaikos) contrôle le ballon près de la surface, mais sa frappe est contrée. Le ballon sort des limites du terrain. Le Panathinaikos obtient un corner.

32 Kings Kangwa (Panathinaikos) s'élève plus haut que les défenseurs dans la surface et décoche une superbe tête, mais le gardien a de la chance, le ballon passe au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain et Borac Banja Luka va effectuer un renvoi aux 5,50 mètres.

29 Amer Hiroš (Borac Banja Luka) a mis la patience de l'arbitre Bence Csonka à rude épreuve et a été averti pour sa précédente faute grossière.

28 Kings Kangwa (Panathinaikos) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.

24 Azzedine Ounahi (Panathinaikos) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface vers le coin inférieur droit, mais Mladen Jurkas réalise une superbe parade.

22 Les joueurs de le Borac Banja Luka contrôlent le ballon et enchaînent les passes courtes. Ils attendent que des brèches s'ouvrent en défense.

21 Cyriel Dessers (Panathinaikos) est signalé hors-jeu par l'assistant, et bien que c'est très limite, cela semble être la bonne décision.

20 Cyriel Dessers (Panathinaikos) était nettement hors-jeu après une passe, et l'arbitre assistant a levé son drapeau.

17 La frappe de Stefan Savić (Borac Banja Luka) manque de précision et Iñaki Peña s'en saisit facilement.

15 Panathinaikos enchaîne une série de belles passes pour créer de nouvelles occasions.

14 Bart Meijers (Borac Banja Luka) écope d'un carton jaune. Il doit être plus prudent, car une autre faute de ce genre pourrait lui valoir un carton rouge.

14 C'est un carton jaune pour l'un des joueurs. Le joueur averti est Sebastian Herrera (Borac Banja Luka).

13 Kings Kangwa (Panathinaikos) commet une faute et l'arbitre siffle. Borac Banja Luka va jouer un coup franc, mais la position n'est pas idéale pour un tir direct.

10 Bart Meijers (Borac Banja Luka) écope d'un carton jaune. Il doit faire plus attention, car une autre faute de ce genre pourrait lui valoir un carton rouge.

10 But ! Cyriel Dessers (Panathinaikos) transforme le penalty d'une superbe frappe dans le coin inférieur droit, sans laisser la moindre chance au gardien Mladen Jurkas !

10 Cyriel Dessers (Panathinaikos) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.

8 La décision de la VAR est tombée : penalty pour le Panathinaikos ! Bart Meijers (Borac Banja Luka) est averti pour avoir fait chuté son adversaire. Bence Csonka a eu une décision facile à prendre.

8 Décision de la VAR : PENALTY pour le Panathinaikos !

8 Malgré les protestations des joueurs du Panathinaikos réclamant un penalty, le jeu continue. Attendez ! L'arbitre Bence Csonka vient d'arrêter le match et va revoir cette action à la VAR ! Voyons ce qui va se passer.

8 Les joueurs du Panathinaïkos réclament un penalty, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas eu de faute dans cette action et le jeu continue !

7 Le coup de pied arrêté tiré par le Panathinaikos est facilement dégagé par l'un des défenseurs.

6 Les joueurs du Panathinaikos exultent car l'arbitre accorde un PENALTY après vérification VAR ! Bence Csonka écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur Sebastian Herrera (Borac Banja Luka).

6 Vicente Taborda (Panathinaikos) rate son penalty, sa frappe vers le coin inférieur gauche est stoppée. Mladen Jurkas a parfaitement anticipé et repousse le ballon d'une belle parade. Panathinaikos va corner.

6 Les joueurs du Panathinaikos ont le sourire, l'arbitre accorde un PENALTY après l'intervention de la VAR !

6 Vicente Taborda (Panathinaikos) s'avance vers le point de penalty.

5 L'arbitre Bence Csonka fait le signe du VAR et veut vérifier s'il faut siffler un penalty pour le Borac Banja Luka. Voyons ce qui va se passer !

4 Cyriel Dessers (Panathinaikos) pénètre dans la surface et s'effondre après un duel, mais l'arbitre ne bronche pas, pas de penalty !

3 Kings Kangwa (Panathinaikos) a tenté sa chance sur un coup franc de moyenne distance, mais le ballon est passé à quelques pouces au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti, et Borac Banja Luka relancera par un renvoi aux 5,50 mètres.

2 Panathinaikos obtient un coup franc près de la touche et les joueurs se dirigent vers la surface pour le centre attendu.

1 Le match vient de commencer.

21:46 Le match est lancé par l'équipe du Borac Banja Luka.

21:45 Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Bence Csonka.

21:45 Les compositions de départ des deux équipes ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans les détails du match.