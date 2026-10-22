Ferencváros - Torreense : compositions et direct commenté

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Ferencváros - Torreense : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Ferencváros et Torreense débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Ferencváros : 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmančević V., 11. Dele, 4. Gomes M., 72. Madaras A., 6. Nagy Á., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 16. Zachariassen K. (capitaine), 5. Zohore N.

Remplaçants de Ferencváros : 18. Bagi Á., 20. Kadu, 17. Korbu M., 90. Dibusz D., 75. Jozef L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maïga H., 14. Osváth A., 28. Ramakers T., 88. Rommens P., 1. Varga Á.

Entraîneur de Ferencváros : Borbély B.

Composition de départ de Torreense : 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammé M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Ould Chikh B., 11. Pozo M., 23. Vásquez J. (capitaine), 4. Volney, 19. Zoabi K.

Remplaçants de Torreense : 27. Abubakari M., 31. Adryel, 14. Aguirre J., 44. Barré S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simões A., 2. Stopira.

Entraîneur de Torreense : Tralhão L.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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