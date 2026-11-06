Choc à San Siro : Milan battu par Ferencváros en Ligue Europa

Un résultat inattendu a surpris les fans de football mondial lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Le grand club italien, l'AC Milan, a accueilli l'équipe hongroise de Ferencváros dans son stade emblématique de San Siro, s'inclinant lourdement 0-2.

Héros de la rencontre, Joseph Nonge a inscrit un doublé en seconde période, offrant aux Hongrois une victoire historique à l'extérieur et plongeant les hôtes dans une situation critique dans la compétition.

Frappes en seconde période : un doublé impeccable de Joseph Nonge

Si la première mi-temps est restée vierge, le scénario a radicalement changé après la pause :

Ouverture du score : À la 52e minute, l'attaquant de Ferencváros, Joseph Nonge, a profité d'une faille dans la défense milanaise pour ouvrir le score (0-1) ;

Doublé et confirmation de la victoire : À la 66e minute, Nonge a de nouveau trompé le gardien de l'AC Milan, signant un doublé (0-2) ;

Carton rouge et défense solide : À la 77e minute, les Hongrois se sont retrouvés à dix après l'expulsion d'un joueur. Cependant, les « Rossoneri » n'ont pas réussi à percer la défense compacte adverse jusqu'au coup de sifflet final.

Classement : Ferencváros au sommet, Milan en difficulté

Après ce match, la situation au classement général de la Ligue Europa est devenue très contrastée pour les deux clubs :

La sensation Ferencváros : Le champion de Hongrie a accumulé 12 points sur 12 possibles en 4 matchs, grimpant à la 2e place du classement ;

La chute inquiétante de Milan : L'équipe italienne, avec seulement 3 points en 4 rencontres, a chuté à la 25e place, mettant sérieusement en péril ses chances de qualification pour les phases finales.

Feuille de match : UEFA Europa League, 4e journée

AC Milan (Italie) – Ferencváros (Hongrie) 0-2 (0-0)