Ruben Amorim fait une déclaration ferme après la défaite humiliante de Milan

L'entraîneur de Milan, Ruben Amorim, s'est exprimé vertement après la défaite inattendue et douloureuse (0:2) concédée face au club hongrois de Ferencváros lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Après cet échec à domicile, le technicien portugais a admis ouvertement dans une interview accordée à Football Italia qu'il ne cherchait pas d'excuses pour son équipe.

Amorim a souligné que, dans son état actuel, l'équipe n'est ni physiquement ni mentalement prête à lutter sur tous les fronts, à la fois en championnat national et sur la scène européenne.

« D'habitude, je défends mon équipe, mais pas cette fois » : l'aveu d'Amorim

L'entraîneur de Milan a expliqué les raisons de la défaite comme suit :

La concurrence sur deux tableaux : « Pour l'instant, nous ne sommes absolument pas prêts à rivaliser dans deux compétitions en même temps. Nous devons travailler sérieusement pour changer radicalement notre approche du jeu et notre état d'esprit général »;

La vérité sans excuses : « Il n'y a aucune excuse pour ce résultat honteux d'aujourd'hui. D'habitude, je trouve toujours de quoi défendre mes joueurs en public, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. Nous devons faire preuve d'humilité et comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain »;

Le manque de courage : « Nous n'étions pas prêts pour le match, il nous a manqué de la vraie bravoure et du courage. Même si nous n'avions pas pu gagner, nous devions tout donner pour redresser la situation. Mais aujourd'hui, cette passion n'était pas visible sur le terrain. »

Crise enLigue Europa : chute à la 26e place

La situation des Rossoneri en compétitions européennes sous la houlette de Rúben Amorim devient catastrophique :