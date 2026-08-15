Grand football en Ligue Europa : toutes les affiches des barrages

Les matchs de qualification de la Ligue Europa de l’UEFA ont atteint leur point culminant. Les 24 équipes qui se disputeront les billets pour la phase de ligue de la compétition, ainsi que leurs affiches des barrages, sont désormais officiellement connues.

Les clubs du continent vont maintenant s’affronter dans des barrages aller-retour acharnés pour décrocher le précieux billet pour la phase de ligue.

Quand auront lieu les matchs ?

Le calendrier des barrages de la Ligue Europa a été établi comme suit :

Matchs aller : le 20 août ;

Matchs retour : ils auront lieu le 27 août.

Toutes les affiches des barrages :

Le tirage au sort a réservé aux supporters plusieurs confrontations intenses entre des clubs prestigieux :

Kairat (Kazakhstan) — Anderlecht (Belgique)

Jagiellonia (Pologne) — Iberia 1999 (Géorgie)

Lech (Pologne) — Thun (Suisse)

Malmö (Suède) — Salzbourg (Autriche)

Beşiktaş (Turquie) — Kauno Žalgiris (Lituanie)

Universitatea Craiova (Roumanie) — Ararat-Armenia (Arménie)

Egnatia (Albanie) — Lillestrøm (Norvège)

Trabzonspor (Turquie) — Ferencváros (Hongrie)

OFI (Grèce) — CSKA Sofia (Bulgarie)

Sint-Truiden (Belgique) — Omonia (Chypre)

Crvena zvezda (Serbie) — Viktoria (Tchéquie)

Benfica (Portugal) — Aarhus (Danemark)

Les clubs qui sortiront vainqueurs de ces confrontations gagneront le droit de participer à la phase de ligue de la Ligue Europa dans son nouveau format.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.