Mourinho révèle ouvertement ce qui manque au Real

Le Real Madrid a remporté un nouveau match amical avant la nouvelle saison, mais José Mourinho est davantage préoccupé par un autre problème que par le score. Après la victoire 2-1 contre Ferencváros, l’entraîneur portugais a évoqué la profondeur limitée de l’effectif et cité Bernardo Silva en exemple.

Selon Mourinho, dans une saison marquée par les blessures et un calendrier chargé, les joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes seront décisifs. Bernardo offre précisément cette polyvalence.

Le Real revient de Budapest avec une victoire

Le 8 août, les Madrilènes ont disputé un match amical de préparation contre Ferencváros à Budapest. La rencontre s’est terminée sur le score de 2-1 en faveur du Real.

À la 41e minute de la première période, Mario Rivas a ouvert le score. Après la pause, Carlos Espe a conclu une combinaison impliquant Arda Güler et Federico Valverde pour doubler l’avantage. Le club hongrois a ensuite réduit l’écart, mais l’équipe de Mourinho a conservé sa victoire.

L’entraîneur a reconnu avoir davantage apprécié la première période. Après plusieurs changements en seconde mi-temps, l’organisation collective de l’équipe s’est dégradée.

Pour Mourinho, ces erreurs sont même utiles pendant la préparation.

Selon lui, avant le début des matchs officiels, les joueurs doivent comprendre dans quelles situations conserver le ballon en sécurité, quand renoncer à une passe verticale et comment « fermer » une rencontre.

Pourquoi Bernardo Silva est-il si important pour Mourinho ?

Lors de la rencontre, l’attention s’est portée sur l’une des nouvelles recrues, Bernardo Silva.

Le Real a officiellement annoncé le 17 juin la signature d’un contrat de deux ans avec le milieu portugais. L’accord court jusqu’au 30 juin 2028. Bernardo évoluait auparavant depuis 2017 au «Manchester City».

Mourinho n’a pas caché que la condition physique actuelle du joueur n’était pas encore optimale.

Il a expliqué que Bernardo était revenu de vacances avec un niveau de préparation physique inférieur à celui requis pour la pré-saison et qu’il devait encore retrouver sa forme. L’entraîneur a toutefois une très haute opinion de ses qualités footballistiques.

L’essentiel est que Bernardo peut remplir plusieurs fonctions.

Mourinho a souligné que le Portugais pouvait jouer :

— au poste de « numéro 6 » ;

— comme « numéro 8 » dans l’axe ;

— dans un rôle de « numéro 10 » offensif ;

— et, si nécessaire, à d’autres postes offensifs.

Les propos de Mourinho impliquent-ils une nouvelle recrue ?

Il existe ici une nuance importante.

La déclaration de Mourinho ne doit pas être comprise comme une demande directe de transfert signifiant que « le Real doit encore recruter un joueur semblable à Bernardo Silva ».

Son idée concernait avant tout la structure de l’effectif.

« Il peut jouer à trois ou quatre postes. Nous voulons un effectif réduit, d’environ 20 joueurs. Nous avons aussi des joueurs blessés qui ne reviendront pas dans les prochaines semaines. C’est pourquoi nous avons besoin de joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes, comme Bernardo Silva ».

Autrement dit, le mot-clé pour Mourinho est la polyvalence.

Avec un effectif réduit et une longue saison à disputer, la capacité d’un joueur à remplir deux ou trois rôles revêt une valeur particulière. Elle permet à l’entraîneur de modifier son équipe sans bouleverser son système en cas de blessures.

Un autre signal pour le Real

Le match de Bernardo à Budapest était l’une de ses premières rencontres de préparation avec son nouveau club.

En seconde période, après avoir constaté le manque de fraîcheur physique du joueur, Mourinho l’a avancé du centre du terrain vers le poste de « numéro 10 ». Cette décision montre à elle seule pourquoi le Portugais est important pour le Real actuel : il peut changer de fonction au cours d’un même match.

Âgé de 32 ans, Bernardo s’était également distingué par cette qualité àManchester City. Il pouvait évoluer au milieu central, en soutien offensif ou sur l’aile, et changer rapidement de rôle selon les besoins tactiques de l’équipe.

Le prochain test sera le Deportivo

La préparation du Real se poursuit.

Le prochain match amical des Madrilènes aura lieu le 12 août contre le Deportivo La Coruña. La rencontre se déroulera au stade Abanca-Riazor, à La Coruña. Ce match figure également au calendrier officiel du Real.

Pour Mourinho, lors des derniers matchs de préparation, l’adaptation de l’équipe au nouveau système pourrait compter davantage que le résultat.

La victoire 2-1 contre Ferencváros a toutefois montré une chose : le onze titulaire du Real possède suffisamment de qualité, mais la saison sera longue. Mourinho veut donc construire un effectif capable de confier plusieurs missions à un même joueur.

Bernardo Silva en est pour l’instant l’exemple le plus évident.

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