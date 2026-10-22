Sturm Graz - Marseille : compositions et direct commenté

·8·Sport
Sturm Graz - Marseille : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Sturm Graz et Marseille débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Sturm Graz : 22. Jörg Siebenhandl, 23. Lukas Jäger, 2. Jusuf Gazibegović, 30. Gregory Wüthrich, 28. David Schnegg, 4. Jon Gorenc Stanković (capitaine), 39. Tomi Horvat, 43. Stefan Hierländer, 78. Otar Kiteishvili, 14. William Bøving, 19. Mika Biereth.

Remplaçants de Sturm Graz : 27. Matteo Bignetti, 26. Arjan Malić, 25. Emir Karić, 40. Sebastian Grasser, 11. Manprit Sarkaria, 41. Konstantin Schopp, 21. Eren Mustafa, 5. Gregory Wüthrich, 32. Amady Camara.

Entraîneur de Sturm Graz : Christian Ilzer.

Composition de départ de Marseille : 12. Gerónimo Rulli, 74. Pol Lirola, 18. Leonardo Balerdi, 21. Lilian Brassier, 25. Adrien Rabiot, 42. Pierre-Emile Højbjerg, 19. Geoffrey Kondogbia (capitaine), 7. Valentin Rongier, 48. Amine Harit, 9. Elye Wahi, 11. Mason Greenwood.

Remplaçants de Marseille : 8. Ismaël Koné, 4. Bamo Meïté, 33. Jeffrey de Lange, 41. Bilal Nadir, 77. Rubén Blanco, 23. Jonathan Rowe, 43. François-Régis Mughe, 6. Ulisses Garcia, 14. Luis Henrique, 44. Derek Cornelius, 40. Neal Maupay, 22. Enzo Sternal.

Entraîneur de Marseille : Roberto De Zerbi.

Sturm GrazMarseilleLigue EuropaFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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