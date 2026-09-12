Marseille chute à l'extérieur, Rennes prend le pouvoir : la sensation de la 4e journée en France

La 4e journée de Ligue 1 se poursuit avec des résultats inattendus et intenses. L'Olympique de Marseille, l'un des favoris de la compétition, s'est incliné 0-1 sur la pelouse d'un adversaire coriace, le Stade Rennais. Dans une rencontre tactique et disputée, l'unique but a été inscrit par le milieu de terrain rennais Adrien Thomasson. Cette précieuse victoire propulse Rennes en tête du classement avec 10 points, tandis que l'OM s'enfonce dans une crise précoce. Comment les hôtes ont-ils neutralisé les stars marseillaises ? Pourquoi l'attaque menée par Højbjerg et Gouiri est-elle restée muette ? Que signifie ce bouleversement sensationnel au classement ?

La 52e minute décisive et le but en « or » de Thomasson

La rencontre a débuté sous le signe d'une intensité tactique prudente :

Équilibre en première période : Les deux équipes ont fait preuve d'une grande discipline défensive ; Samba (Rennes) et de Lange (Marseille) ont gardé leurs cages inviolées, renvoyant les deux formations aux vestiaires sur un score de 0-0.

52e minute — la glace se brise : En augmentant son pressing en début de seconde période, Rennes a atteint son objectif : Adrien Thomasson, très actif dans l'entrejeu, a trompé le gardien adverse pour ouvrir le score (1-0).

Le siège tardif de Marseille : Menés au score, le staff technique marseillais a fait entrer Maupay, Abdallah et Moumbagna pour renverser la vapeur, mais la défense organisée de Rennes n'a commis aucune erreur.

Explosion au classement : Rennes sur le trône, Marseille 12e !

Cette victoire a radicalement changé la physionomie du classement de Ligue 1 :

10 points et 1re place : Enchaînant les résultats positifs, Rennes porte son total à 10 points et s'empare seul de la tête du championnat de France.

Le début de saison raté de Marseille : Avec des stars comme Pierre-Emile Højbjerg et Amine Harit, les visiteurs ne comptent que 3 points après 4 journées et stagnent à la 12e place.

Le risque des outsiders : Ce manque de points en début de saison pour des Marseillais aux ambitions élevées suscite un mécontentement croissant chez les supporters et la direction.

La discipline tactique a pris le dessus sur le talent individuel

Ce match a prouvé que la place de Rennes au sommet n'est pas le fruit du hasard. La défense dirigée par Samba, ainsi que la solidité de Rouault et Cresswell au milieu, n'ont laissé aucun espace au trio offensif marseillais composé de Luis Henrique, Gouiri et Gomes. L'entrée en jeu de Mousa Al-Tamari à la place de Soumaré en seconde période a également été un facteur clé de la victoire en dynamisant le rythme.

Selon vous, Rennes, leader grâce à ses victoires minimalistes, peut-il tenir la cadence face au PSG et aux autres cadors sur toute la saison ? Quelle est la cause principale de ce début de saison décevant pour l'OM ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de la sensation du football français à tous les fans !