Bournemouth - Sturm Graz : compositions et direct commenté
Le match de Ligue Europa entre Bournemouth et Sturm Graz débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Bournemouth : 1. Petrovich D., 12. Adams T., 4. Cook L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Ginnelly-Doak B., 30. Rodriguez A., 14. Silva A., 15. Smith A. (capitaine), 6. Soler C., 16. Tavernier M.
Entraîneur de Bournemouth : Rose M.
Composition de départ de Sturm Graz : 53. Khudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 4. Gorenc Stankovic J. (capitaine), 28. Hail J., 43. Hodl J., 23. Malic A., 78. Matoshi V., 21. Petrovic P., 2. Quarshi J., 19. Seidl S.
Entraîneur de Sturm Graz : Ingolitsch F.
En direct1-0 EN DIRECT
67
L'arbitre central et l'arbitre de touche ont tous deux indiqué une touche en faveur de Sturm Graz.
64
Evanilson (Bournemouth) a reçu une superbe passe dans la surface et a gâché une occasion en or. Sa frappe rasant le sol était cadrée au centre, mais le gardien a bien repoussé.
62
Marco Rose décide de faire entrer James Hill à la place d'Adam Smith (Bournemouth).
61
Match : Bournemouth - Sturm Graz. Score : 1-0. Commentaire : Remplacement dans le match. Oumar Diakite remplace Belmin Beganovic (Sturm Graz).
60
Touche accordée à Bournemouth.
58
Bafodé Diakité (Bournemouth) écope d'un carton jaune de la part de Jérôme Brisard pour une faute sur un adversaire.
56
Un joueur de Sturm Graz a commis une faute en attaque. L'arbitre a sifflé.
54
Jérôme Brisard siffle une faute car Simon Seidl (Sturm Graz) s'est montré trop agressif dans le duel. Bournemouth obtient un coup franc.
52
Le ballon est sorti, et Bournemouth va reprendre le jeu par un 6 mètres.
50
Simon Seidl (Sturm Graz) tire le corner, mais un défenseur s'élève plus haut pour dégager le ballon de la tête.
47
Simon Seidl (Sturm Graz) tire le corner, mais les défenseurs dégagent le ballon.
46
Tout est prêt pour le début de la seconde période.
45+3
Le sifflet de l'arbitre retentit pour marquer la fin de la première mi-temps et les joueurs prennent la direction des vestiaires.
45+1
Un joueur de Sturm Graz s'est retrouvé en duel face au gardien, mais a été taclé par un défenseur dans la surface. Ça aurait pu être un penaltie, mais l'arbitre dit non ! Le jeu continue.
45
Il reste 2 minutes de temps additionnel.
43
Quelle superbe tête ! Evanilson (Bournemouth) a repris le centre à l'entrée de la surface et a envoyé le ballon dans le petit filet gauche avec son style caractéristique.
41
Carton jaune pour Belmin Beganović (Sturm Graz).
38
Le joueur de Sturm Graz commet une faute en attaque. L'arbitre siffle.
36
L'arbitre de touche accorde une touche pour Bournemouth.
33
Álvaro Rodríguez (Bournemouth) a démarré sa course trop tôt, et l'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu.
31
Après une longue interruption, l'arbitre Jérôme Brisard a consulté la VAR et a détecté une faute lors de l'action du but ! BUT ANNULÉ, le jeu reprend.
31
La joie des joueurs de Bournemouth a été de courte durée car, après vérification VAR, l'arbitre a refusé le but pour une faute au début de l'action.
30
Les joueurs de Bournemouth ont arrêté de célébrer car l'arbitre Jérôme Brisard a fait signe d'utiliser la VAR pour revoir le but, très probablement pour vérifier une faute au début de l'action.
30
But ! Bafodé Diakité (Bournemouth) récupère un ballon opportuniste dans la surface et décoche une frappe en lucarne, imprenable pour le gardien. Score 1:0.
28
Bournemouth va tirer un corner.
26
Bournemouth contrôle le ballon et montre de belles passes entre les joueurs.
23
Maintenant, nous pouvons jeter un œil aux stats, notamment le nombre total de tirs : 5-0.
21
Álvaro Rodríguez (Bournemouth) décoche un tir, mais sa tentative passe largement à côté du poteau gauche. Le ballon sort des limites du terrain et Sturm Graz va effectuer un renvoi aux 5,50m.
18
Ben Gannon-Doak (Bournemouth) a trouvé de l'espace sur l'aile pour centrer dans la surface, mais ce centre aurait dû être plus précis pour inquiéter le gardien adverse.
16
Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz) est blessé.
14
L'arbitre du jour, Jérôme Brisard, a pris la juste décision d'avertir Evanilson (Bournemouth) pour un tacle dur.
12
Marcus Tavernier (Bournemouth) se retrouve en excellente position dans la surface après une passe, mais sa frappe passe tout près du poteau gauche. Le ballon sort, Sturm Graz relancera par un 6 mètres.
9
Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz) commet une faute, et Jérôme Brisard siffle pour signaler l'infraction.
7
Simon Seidl (Sturm Graz) s'apprête à tirer le corner, un centre dans la surface est attendu.
5
Joshua Quarshie (Sturm Graz) commet une faute grossière dans la lutte pour le ballon, et Jérôme Brisard arrête le jeu pour siffler un coup franc.
3
Le ballon est sorti, et Sturm Graz va effectuer un dégagement aux 5 mètres.
1
Le match vient de commencer.
00:01
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! Bournemouth donnera le coup d'envoi.
00:00
Jérôme Brisard a été désigné comme arbitre principal pour ce match.
00:00
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
00:00
Bienvenue pour notre live texte du match entre Bournemouth et Sturm Graz. Nous vous ferons vivre en détail tout ce qui se passe sur le terrain. Le coup d'envoi est imminent.
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