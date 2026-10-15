Bournemouth - Sturm Graz : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Bournemouth et Sturm Graz débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Bournemouth : 1. Petrovich D., 12. Adams T., 4. Cook L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Ginnelly-Doak B., 30. Rodriguez A., 14. Silva A., 15. Smith A. (capitaine), 6. Soler C., 16. Tavernier M.

Entraîneur de Bournemouth : Rose M.

Composition de départ de Sturm Graz : 53. Khudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 4. Gorenc Stankovic J. (capitaine), 28. Hail J., 43. Hodl J., 23. Malic A., 78. Matoshi V., 21. Petrovic P., 2. Quarshi J., 19. Seidl S.

Entraîneur de Sturm Graz : Ingolitsch F.