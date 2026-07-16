Conflit entre Romano et le CSKA : Le club moscovite démasque le célèbre insider

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Conflit entre Romano et le CSKA : Le club moscovite démasque le célèbre insider

Le joueur offensif de l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'Abbosbek Fayzullaev, l'ancien club — le CSKA Moscou — a été la cible d'une attaque médiatique inattendue. Le représentant de la Premier League russe a vivement démenti les informations du célèbre insider Fabrizio Romano, l'accusant de diffuser de fausses nouvelles.

Zamin.uz présente les détails de cette déclaration retentissante et la situation autour de l'ancien club de Fayzullaev.

Quelle information Romano a-t-il diffusée ?

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a écrit sur ses réseaux sociaux que le CSKA avait proposé à l'ailier du club argentin Boca Juniors, Exequiel Zeballos, un salaire record de 5 millions d'euros par an. Selon l'insider, le joueur argentin aurait refusé cette offre financièrement très élevée pour privilégier un transfert vers le club italien de Naples.

La réponse cinglante du CSKA : « Arrête de dire des bêtises ! »

Le service de presse du club moscovite n'est pas resté silencieux face à cette information et a adressé un message public très ferme au journaliste via les réseaux sociaux :

Extrait de la déclaration du CSKA : « Fabrizio, arrête de diffuser des absurdités. Tu es un journaliste respecté. Le CSKA n'a jamais proposé un salaire net de 5 millions d'euros par an à un joueur. Les négociations avec Boca ont pris fin en février de cette année ; il n'y a eu aucun accord ni aucune offre de contrat personnel au joueur. Nous ne cherchons pas d'ailier lors de ce mercato. Arrête d'utiliser le nom de notre club pour promouvoir des transactions et gonfler artificiellement les exigences ! »

Selon les responsables du club moscovite, les agents des joueurs ou les parties intéressées utilisent le nom du CSKA comme un outil pour augmenter artificiellement la valeur marchande et la demande pour leurs joueurs (faire du buzz).

Abbosbek Fayzullaev le facteur : le transfert en or du CSKA

Dans ce contexte, le CSKA est un club très cher aux yeux des supporters ouzbeks. En effet, le leader de notre équipe nationale, Abbosbek Fayzullaev, s'est fait connaître sur la scène européenne précisément grâce à ce club.

Fayzullaev a dignement défendu les couleurs des « Arméens » entre 2023 et 2025, remportant la Coupe de Russie et la Supercoupe du pays. La direction du CSKA a réalisé un profit immense, non seulement sur le plan sportif mais aussi financier, grâce au transfert de ce talent du football ouzbek.

Le parcours de transfert de Fayzullaev, du CSKA à la Turquie :

Indicateur / Processus

Détails

Durée au club

2023 – 2025

Titres remportés

Coupe de Russie et Supercoupe de Russie

Achat au Pakhtakor

500 000 euros

Transfert à Istanbul Basaksehir (été 2025)

7,5 millions d'euros

Statut historique

Le transfert le plus cher de l'histoire du club turc !

À 22 ans, notre compatriote brille actuellement en Süper Lig turque et continue de faire grimper sa valeur. Son ancien club, quant à lui, défend fermement sa réputation sur le marché des transferts contre les fausses informations.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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