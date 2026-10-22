Borac Banja Luka - KuPS : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre le Borac Banja Luka et le KuPS débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Borac Banja Luka : 72. Jurkas M., 4. Ćipetić B., 2. Meijers B., 6. Saničanin S. (capitaine), 16. Herrera S., 18. Jojić M., 89. Đekić M., 12. Hrelja A., 44. Roguljić A., 7. Juričić L., 77. Savić S.

Remplaçants du Borac Banja Luka : 24. Karolina J., 30. Jakšić N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vraneš S., 10. Vuković D.

Entraîneur du Borac Banja Luka : Marinović V.

Composition de départ du KuPS : 1. Kreidl J. (capitaine), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lötjönen A., 13. Kuijasalo N., 22. Touré S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Juri T., 9. Engvall G., 20. Parijšek P.

Remplaçants du KuPS : 4. Adams K., 25. Antwi K., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hämäläinen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chiorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimäki H., 6. Savolainen S.

Entraîneur du KuPS : Nuutinen M.