Borac Banja Luka - KuPS : compositions et direct commenté

·8·Sport
Borac Banja Luka - KuPS : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre le Borac Banja Luka et le KuPS débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Borac Banja Luka : 72. Jurkas M., 4. Ćipetić B., 2. Meijers B., 6. Saničanin S. (capitaine), 16. Herrera S., 18. Jojić M., 89. Đekić M., 12. Hrelja A., 44. Roguljić A., 7. Juričić L., 77. Savić S.

Remplaçants du Borac Banja Luka : 24. Karolina J., 30. Jakšić N., 22. Kukavica I., 47. Milak A., 98. Ogrinec S., 3. Pascual A., 20. Ridjan E., 19. Rogan V., 99. Romera D., 1. Siskovski D., 23. Vraneš S., 10. Vuković D.

Entraîneur du Borac Banja Luka : Marinović V.

Composition de départ du KuPS : 1. Kreidl J. (capitaine), 29. Puukko A., 28. Magassa B., 23. Lötjönen A., 13. Kuijasalo N., 22. Touré S., 34. Eskesen J., 15. Aiki A., 16. Juri T., 9. Engvall G., 20. Parijšek P.

Remplaçants du KuPS : 4. Adams K., 25. Antwi K., 24. Armah B., 10. Gasc V. R., 33. Hämäläinen T., 3. Heiskanen S., 30. Jorginho, 21. Luyeye-Lutumba J., 11. Moreno Chiorchiari J. J., 8. Pennanen P., 12. Riihimäki H., 6. Savolainen S.

Entraîneur du KuPS : Nuutinen M.

Borac Banja LukaKuPSLigue ConférenceFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Panathinaïkos - Borac Banja Luka : compositions et direct commentéPanathinaïkos - Borac Banja Luka : compositions et direct commenté15 octobre 20:33KuPS — Trabzonspor : compositions et direct commentéKuPS — Trabzonspor : compositions et direct commenté15 octobre 20:33Le Sabah d'Umarali Rahmonaliyev se qualifie pour le tour suivant de la Ligue des championsLe Sabah d'Umarali Rahmonaliyev se qualifie pour le tour suivant de la Ligue des champions28 juillet 23:30Ajax - Atalanta : compositions et direct commentéAjax - Atalanta : compositions et direct commentéAujourd'hui 23:17Aarhus — Egnatia : compositions et direct commentéAarhus — Egnatia : compositions et direct commentéAujourd'hui 23:15Trabzonspor - Hearts : compositions et direct commentéTrabzonspor - Hearts : compositions et direct commentéAujourd'hui 21:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran