Lors du match retour du deuxième tour de qualification de l'UEFA Champions League, le club azerbaïdjanais du Sabah a affronté l'équipe finlandaise du KuPS à l'extérieur. Vainqueur sur l'ensemble des deux rencontres, le club de Bakou a décroché son billet pour le tour suivant.

Zamin.uz fournit des détails sur le match auquel a participé le légionnaire ouzbek et des informations sur les futurs adversaires du Sabah.

1. Une victoire convaincante en Finlande et la performance de Rahmonaliyev en tant que titulaire

Lors de la rencontre disputée en Finlande, les joueurs du Sabah 2:0 ont remporté la victoire. Rappelons que lors du match aller disputé à Bakou, le club azerbaïdjanais s'était également imposé 1:0.

Dans ce match crucial, le talentueux milieu de terrain ouzbek Umarali Rahmonaliyev a débuté dans le onze de départ du Sabah et, après une prestation active, a été remplacé à la 78e minute.

Ligue des champions, 2e tour de qualification, match retour : KuPS (Finlande) – Sabah (Azerbaïdjan) 0:2 (Score cumulé : 0:3) Match aller : 0:1

Faits marquants de la rencontre KuPS – Sabah

Aspect / Mesure Détails Compétition UEFA Champions League (2e tour de qualification) Affiche KuPS (Finlande) – Sabah (Azerbaïdjan) Score du match retour 0:2 (Victoire des joueurs de Bakou) Score du match aller 0:1 Score cumulé 0:3 (Sabah qualifié pour le tour suivant) Joueur ouzbek Umarali Rahmonaliyev (Titulaire, a joué jusqu'à la 78e minute)

2. Adversaire potentiel au prochain tour : confrontation face au Lech

Grâce à un score cumulé de 3:0 le Sabah s'est qualifié pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

Au prochain tour, le club azerbaïdjanais affrontera le vainqueur du duel entre le Lech polonais et l'AGF Aarhus danois. Lors du match aller, le club polonais du Lech s'est imposé 4:1 et a de grandes chances de se qualifier.

Le parcours de notre légionnaire ouzbek en Ligue des champions suscite un grand intérêt parmi les fans de football de notre pays.

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