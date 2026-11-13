Rushanabonu Isoyeva remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

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Rushanabonu Isoyeva remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

La délégation sportive ouzbèke a remporté un nouveau succès majeur aux Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar-2026 ». Une médaille d'or prestigieuse s'ajoute au palmarès de nos athlètes.

Combat final et victoire face à son adversaire slovaque

Dans la catégorie des -60 kg notre talentueuse boxeuse qui a dignement défendu l'honneur du pays Rushanabonu Isoyeva est montée sur le ring pour le combat décisif pour le titre face à l'expérimentée athlète slovaque Karolina Kollarova.

Au cours d'un combat intense et acharné, notre représentante a fait preuve d'une grande maîtrise, de force et de détermination. Selon la décision finale des juges, Rushanabonu a battu son adversaire sur le score de 4:1 s'imposant avec une supériorité absolue.

Points clés du combat final

Informations

Nom de la compétition

Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar-2026 »

Catégorie de poids et athlète

-60 kg, Rushanabonu Isoyeva

Adversaire finale

Karolina Kollarova (Slovaquie)

Score final

4:1 (décision des juges)

Résultat

Médaillée d'or des Jeux Olympiques de la Jeunesse

L'avenir brillant de la boxe ouzbèke

Cette excellente nouvelle, confirmée par la Fédération de Boxe d'Ouzbékistan, a apporté une immense joie à nos supporters. La conquête de tels sommets par nos jeunes athlètes sur la scène internationale est le résultat concret de l'attention portée au sport des jeunes et de la préparation de haut niveau dans notre pays. Nous félicitons sincèrement Rushanabonu Isoyeva pour cette victoire historique !

Selon vous, comment ces succès de nos jeunes boxeurs aux JO de « Dakar-2026 » serviront-ils de base aux futures victoires dans les grandes compétitions ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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