Rushanabonu Isoyeva remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

La délégation sportive ouzbèke a remporté un nouveau succès majeur aux Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar-2026 ». Une médaille d'or prestigieuse s'ajoute au palmarès de nos athlètes.

Combat final et victoire face à son adversaire slovaque

Dans la catégorie des -60 kg notre talentueuse boxeuse qui a dignement défendu l'honneur du pays Rushanabonu Isoyeva est montée sur le ring pour le combat décisif pour le titre face à l'expérimentée athlète slovaque Karolina Kollarova.

Au cours d'un combat intense et acharné, notre représentante a fait preuve d'une grande maîtrise, de force et de détermination. Selon la décision finale des juges, Rushanabonu a battu son adversaire sur le score de 4:1 s'imposant avec une supériorité absolue.