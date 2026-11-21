Un représentant de l'Ouzbékistan rejoint la direction de World Boxing : Tillaboyev élu vice-président
Un événement important a eu lieu, renforçant le prestige de la boxe ouzbèke sur la scène internationale. Le secrétaire général de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboyev, World Boxing a été élu au poste de vice-président de l'organisation internationale. 95 représentants de fédérations nationales ont participé à ce scrutin, et le candidat ouzbek a remporté une victoire écrasante.
Mirshohid Tillaboyev élu vice-président de World Boxing
Le congrès annuel de l'organisation internationale de boxe World Boxing s'est tenu au Panama. L'un des points clés à l'ordre du jour était l'élection du vice-président de l'organisation.
Le secrétaire général de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboyev, dont la candidature a été proposée pour ce poste, a largement devancé ses concurrents lors du vote. Des représentants de 95 fédérations nationales de boxe du monde entier ont pris part à l'élection.
En conséquence, le représentant de l'Ouzbékistan a intégré la direction de l'organisation internationale de boxe et a été élu vice-président de World Boxing.
Un résultat international majeur pour la boxe ouzbèke
L'élection de Mirshohid Tillaboyev à la direction de World Boxing n'est pas seulement une reconnaissance de son travail personnel, mais aussi un événement témoignant du renforcement de la position de la boxe ouzbèke sur la scène sportive mondiale.
L'école de boxe ouzbèke obtient depuis des années d'excellents résultats aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et d'Asie. La participation des représentants du pays à la direction des organisations internationales de boxe peut contribuer à renforcer le rôle de l'Ouzbékistan dans la coopération sportive, la gouvernance et la prise de décisions stratégiques.
L'élection de Mirshohid Tillaboyev à ce nouveau poste est l'une des réalisations internationales les plus importantes pour la boxe ouzbèke, et est considérée comme une étape majeure pour accroître le prestige du pays dans le monde de la boxe.
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