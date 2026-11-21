Un événement important a eu lieu, renforçant le prestige de la boxe ouzbèke sur la scène internationale. Le secrétaire général de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboyev, World Boxing a été élu au poste de vice-président de l'organisation internationale. 95 représentants de fédérations nationales ont participé à ce scrutin, et le candidat ouzbek a remporté une victoire écrasante.

Mirshohid Tillaboyev élu vice-président de World Boxing

Le congrès annuel de l'organisation internationale de boxe World Boxing s'est tenu au Panama. L'un des points clés à l'ordre du jour était l'élection du vice-président de l'organisation.

Le secrétaire général de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboyev, dont la candidature a été proposée pour ce poste, a largement devancé ses concurrents lors du vote. Des représentants de 95 fédérations nationales de boxe du monde entier ont pris part à l'élection.