Les jeunes samboïstes ouzbeks remportent 5 médailles aux Championnats du monde

·10·Sport
Les jeunes samboïstes ouzbeks remportent 5 médailles aux Championnats du monde

Les Championnats du monde de sambo pour les jeunes, juniors et cadets se déroulent actuellement à Thessalonique, en Grèce. Lors de cette compétition réunissant les meilleurs jeunes samboïstes de la planète, les membres de l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan ont brillé dès les premiers jours.

À l'issue des combats acharnés dans la catégorie junior hier, nos compatriotes ont décroché 1 médaille d'or, 1 d'argent et 3 de bronze, soit un total de 5 médailles. Ils ont été récompensés.

Islom Abduzokirov : une maîtrise exceptionnelle et l'or mondial

Le résultat le plus marquant de la journée a été signé par notre talentueux lutteur Islom Abduzokirov. Il a battu ses adversaires à chaque étape avec assurance, montant sur la plus haute marche du podium et offrant à l'équipe nationale d'Ouzbékistan sa première médaille d'or de ces championnats.

Un autre de nos espoirs, Ozodbek Atoyev, a atteint la finale après des combats intenses et serrés, remportant ainsi la médaille d'argent.

Sambo de combat et palmarès

Parmi nos athlètes ayant contribué à la récolte de médailles de bronze, les spécialistes du sambo de combat ont joué un rôle significatif :

  • Médaille d'or : Islom Abduzokirov ;

  • Médaille d'argent : Ozodbek Atoyev ;

  • Médailles de bronze :

    • Asadbek Matyoqubov ;

    • Baxtjan Mamutov (sambo de combat) ;

    • Doniyor Mo‘minov (sambo de combat).

Place aux cadets : la lutte continue

Les combats ne s'arrêtent pas lors de ce championnat du monde à Thessalonique. Aujourd'hui, les épreuves de qualification et les finales pour la catégorie des cadets débutent.

Les résultats éclatants obtenus par nos jeunes espoirs ouzbeks dès le premier jour serviront sans aucun doute de moteur psychologique et moral pour l'équipe des cadets qui monte sur le tapis aujourd'hui.

Championnats du mondeThessaloniqueÉquipe nationale d'OuzbékistanIslom AbduzokirovSambo
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

XXe Jeux asiatiques d'été : Firdavs Atamuradov remporte l'argent à Aichi-NagoyaXXe Jeux asiatiques d'été : Firdavs Atamuradov remporte l'argent à Aichi-Nagoya22 septembre 14:10Triomphe absolu des échecs ouzbeks : de l'or pour Abdusattorov, des médailles pour Yakubboev et SindarovTriomphe absolu des échecs ouzbeks : de l'or pour Abdusattorov, des médailles pour Yakubboev et Sindarov29 septembre 17:04Départ à Nagoya-2026 : Le Kazakhstan remporte 4 médailles d'or et l'Ouzbékistan décroche sa première médaille en karatéDépart à Nagoya-2026 : Le Kazakhstan remporte 4 médailles d'or et l'Ouzbékistan décroche sa première médaille en karaté21 septembre 08:08Pokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-NagoyaPokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-Nagoya28 septembre 14:579 médailles pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya : deux titres en or9 médailles pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya : deux titres en or30 septembre 19:43La FIDE annonce le match pour le titre mondial entre Javokhir Sindarov et Gukesh DommaradjuLa FIDE annonce le match pour le titre mondial entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaradju3 octobre 07:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov