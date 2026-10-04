Les jeunes samboïstes ouzbeks remportent 5 médailles aux Championnats du monde

Les Championnats du monde de sambo pour les jeunes, juniors et cadets se déroulent actuellement à Thessalonique, en Grèce. Lors de cette compétition réunissant les meilleurs jeunes samboïstes de la planète, les membres de l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan ont brillé dès les premiers jours.

À l'issue des combats acharnés dans la catégorie junior hier, nos compatriotes ont décroché 1 médaille d'or, 1 d'argent et 3 de bronze, soit un total de 5 médailles. Ils ont été récompensés.

Islom Abduzokirov : une maîtrise exceptionnelle et l'or mondial

Le résultat le plus marquant de la journée a été signé par notre talentueux lutteur Islom Abduzokirov. Il a battu ses adversaires à chaque étape avec assurance, montant sur la plus haute marche du podium et offrant à l'équipe nationale d'Ouzbékistan sa première médaille d'or de ces championnats.

Un autre de nos espoirs, Ozodbek Atoyev, a atteint la finale après des combats intenses et serrés, remportant ainsi la médaille d'argent.

Sambo de combat et palmarès

Parmi nos athlètes ayant contribué à la récolte de médailles de bronze, les spécialistes du sambo de combat ont joué un rôle significatif :

Médaille d'or : Islom Abduzokirov ;

Médaille d'argent : Ozodbek Atoyev ;

Médailles de bronze : Asadbek Matyoqubov ; Baxtjan Mamutov (sambo de combat) ; Doniyor Mo‘minov (sambo de combat).



Place aux cadets : la lutte continue

Les combats ne s'arrêtent pas lors de ce championnat du monde à Thessalonique. Aujourd'hui, les épreuves de qualification et les finales pour la catégorie des cadets débutent.

Les résultats éclatants obtenus par nos jeunes espoirs ouzbeks dès le premier jour serviront sans aucun doute de moteur psychologique et moral pour l'équipe des cadets qui monte sur le tapis aujourd'hui.