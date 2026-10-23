Alavés — Málaga : compositions et direct commenté
La rencontre de Liga entre Alavés et Málaga débutera le 24 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ d'Alavés : 1. Sivera A., 10. Aleñá C., 8. Blanco A., 15. Boyé L., 9. Díaz M., 19. Ibáñez P., 16. Koski V., 7. Pérez A., 21. Rebbach A., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N.
Entraîneur d'Alavés : Sánchez Flores Q.
Composition de départ de Málaga : 1. Herrero A., 39. Aznu A., 8. Dotor C., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 10. Larrubia D., 22. Lorenzo D., 21. Niño A., 3. Puga C., 31. Rafita, 15. Recio A.
Entraîneur de Málaga : Funes J.
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