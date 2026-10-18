Celta Vigo - Alavés : compositions et direct commenté

La rencontre de Liga entre le Celta Vigo et Alavés débutera le 18 octobre à 19h15 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Celta Vigo : 13. Radu I., 20. Rodríguez J., 18. Lago Y., 21. Cáceres S., 23. Álvarez H. (capitaine), 30. Burcio J., 6. Moriba I., 5. Carreira S., 24. Driuies K., 9. Jutglà F., 19. Swedberg W.

Remplaçants du Celta Vigo : 3. Alonso M., 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galán J., 16. González J., 15. Núñez A., 17. Rueda J., 25. Villar I.

Entraîneur du Celta Vigo : Giráldez C.

Composition de départ d'Alavés : 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N., 17. Jonny Otto, 21. Rebbach A., 19. Ibáñez P., 8. Blanco A., 10. Aleñá C., 11. Martínez T., 15. Boyé L.

Remplaçants d'Alavés : 24. Diallo Selu M., 9. Díaz M., 6. Guevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos J., 27. Olaiz J., 23. Protesoni K., 13. Rodríguez A., 22. Rodríguez M., 4. Suárez D., 31. Swiderski G., 3. Javi.

Entraîneur d'Alavés : Sánchez Flores Q.