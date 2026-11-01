7 buts et un super show en Catalogne : le FC Barcelone écrase Alavés 6-1

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7 buts et un super show en Catalogne : le FC Barcelone écrase Alavés 6-1

Lors de la 11e journée de La Liga, le FC Barcelone a accueilli Alavés sur sa pelouse et a offert aux supporters un véritable festival de buts. Les Catalans ont marqué 6 buts sans réponse, célébrant une victoire large et éclatante sur le score de 6-1.

Les héros du match, Raphinha et Lamine Yamal, ont chacun signé un doublé, tandis que Fermín López et Anthony Gordon, entré en jeu, ont également inscrit un but chacun.

Chronique du match : 90 minutes de pression et une pluie de buts

La rencontre a été sous le contrôle total des hôtes dès les premières minutes :

  • Raphinha ouvre le score (8e minute) : Pris dans le tourbillon des attaques rapides, les visiteurs ont concédé un but dès la 8e minute — Raphinha a ouvert le score (1-0) ;

  • Le doublé de Fermín et Raphinha (23e, 41e minutes) : À la 23e minute, Fermín López a creusé l'écart, et à la 41e minute, Raphinha a célébré son doublé (3-0) ;

  • Deux frappes précises de Yamal (45+1, 64e minutes) : Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Lamine Yamal a marqué le quatrième but. À la 64e minute, il a également signé un doublé, portant le score à 5-0 ;

  • Le point final de Gordon et le but de consolation (81e, 84e minutes) : À la 81e minute, Anthony Gordon, entré en jeu, a inscrit le sixième but. À la 84e minute, Díaz a marqué le but de l'honneur pour Alavés, fixant le score final à 6-1.

Classement : Le FC Barcelone au sommet

Cette large victoire a de nouveau modifié la situation en haut du classement :

  • Le FC Barcelone, seul leader : Avec 30 points au compteur, les Catalans reprennent la première place du classement de La Liga ;

  • Alavés à la 8e place : Avec 12 points, les visiteurs restent pour l'instant à la 8e place du classement malgré cette lourde défaite.

Protocole et compositions

  • La Liga. 11e journée

  • FC Barcelone — Alavés 6-1

  • Buts : Raphinha (8e, 41e), Fermín López (23e), Yamal (45+1, 64e), Gordon (81e) — Díaz (84e).

Compositions de départ :

  • FC Barcelone : Joan García, Fariñas, Cubarsí, Cancelo (Balde, 62e), De Jong (Gerard Martín, 82e), Pedri (Bernal, 46e), Fermín López, Rodri, Raphinha (Gabriel Jesus, 62e), Adeyemi, Yamal (Gordon, 74e).

  • Alavés : Sivera, Tenaglia, Koski, Novoa, Otte, Rebbach (Manas, 55e), Suárez (Ibáñez, 55e), Blanco, Ángel Pérez (Ramos, 74e), Boyé (Díaz, 74e), Antonio.

BarceloneAlavésRaphinhaLamine YamalAnthony Gordon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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