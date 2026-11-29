Dans le cadre de la 14e journée de la Liga espagnole, le club de Real Madrid a accueilli Alavés sur son terrain. Contre toute attente, la rencontre s'est soldée par une victoire des visiteurs sur le score de 1:2 .

Le but de l'ancien joueur Mariano et l'expulsion de Bellingham

En première mi-temps, l'ancien attaquant des « Merengues » Mariano a ouvert le score à la 22e minute, donnant l'avantage aux visiteurs. En seconde période, Alavés a maintenu sa pression offensive et à la 61e minute, Pérez a doublé la mise.

À la 69e minute, Kylian Mbappé a marqué pour relancer le Real, mais les Madrilènes n'ont pas pu éviter la défaite. De plus, à la 89e minute, Jude Bellingham a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé.

Après cette défaite, le Real Madrid 33 points reste à la 3e place du classement. Alavés, qui a décroché trois points précieux, porte son total à 19 points et grimpe à la 8e place .

Feuille de match et statistiques principales

Statistiques Informations officielles Compétition et journée La Liga espagnole, 14e journée Match et résultat Real Madrid — Alavés 1:2 Buts Kylian Mbappé (69') — Mariano (22'), Pérez (61') Avertissements Mourinho (45+1'), Konaté (74'), Bellingham (75') — Sivera (74'), Selu (75'), Otto (78') Expulsion Jude Bellingham (89', deuxième carton jaune) Classement Real Madrid — 33 points (3e place); Alavés — 19 points (8e place) Composition du Real Madrid Courtois, Cucurella, Konaté, Hysen, Valverde, Tchouaméni (Silva, 46), Brahim Díaz (Dimomande, 46), Güler (Espi, 60), Bellingham, Vinícius, Mbappé Composition d'Alavés Sivera, Rebbach (Valentín, 64), Pérez (Manyas, 77), Tenaglia, Koski, Otto, Denis Suárez (Guevara, 59), Ibáñez (Diallo, 64), Blanco, Mariano (Enríquez, 77), Antonio Martínez

Selon vous, comment cette défaite surprise au Santiago Bernabéu et le carton rouge de Jude Bellingham affecteront-ils les chances du Real Madrid dans la course au titre ?

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