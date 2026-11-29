Le joueur d'Alavés, qui a battu le Real à Madrid après 26 ans d'attente, a souligné que le travail de toute l'équipe était à la base de ce succès :

Lors du match de la 14e journée de La Liga espagnole disputé au stade Santiago Bernabéu à Madrid, Alavés a créé la surprise Real Madrid en s'imposant 2:1 . Le milieu de terrain, auteur du deuxième but décisif des visiteurs à la 61e minute, Ángel Pérez Movistar a partagé ses impressions sur cette victoire historique lors d'une interview accordée à la chaîne.

Sensation au Santiago Bernabéu : le Real Madrid s'incline à domicile face à Alavés

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« Je ne trouve même pas les mots, je suis encore sous le choc... Nous sommes entrés dans l'histoire. Nous ne méritions absolument pas la mauvaise série que nous avons traversée récemment. Si vous me demandez quel a été le facteur décisif ? L'équipe. Je tiens à souligner l'apport de tous mes coéquipiers. Concernant le penalty, nous étions confiants. Nous avons rapidement vu sur l'écran au bord du terrain qu'il n'y avait pas penalty », a-t-il déclaré Ángel Pérez.

(Rappelons qu'à la 88e minute, après vérification par la VAR, aucun penalty n'a été accordé en faveur du Real, et Jude Bellingham a été expulsé après un second carton jaune pour simulation.)

Le match et les statistiques clés d'Ángel Pérez

Catégorie Informations officielles Compétition et journée La Liga espagnole, 14e journée Résultat du match Real Madrid — Alavés 1:2 (Toni Martínez 22', Ángel Pérez 61' — Kylian Mbappé 69') Statistiques d'Ángel Pérez dans le match 77 minutes sur le terrain, 1 tir — 1 but, précision des passes 86% (19 sur 22) Classement Alavés — 19 points (8e place); Real Madrid — 33 points (3e place) Adversaire suivant Alavés recevra l'Espanyol lors de la prochaine journée

Selon vous, après cette victoire historique au Santiago Bernabéu,Alavés peut-il lutter pour une place en coupe d'Europe cette saison ?

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