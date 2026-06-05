Apple pourrait abandonner le nouveau projet Vision Pro

Apple aurait considérablement réduit ses plans de développement des appareils de la gamme Vision. Selon une feuille de route mise à jour publiée par l'analyste renommé Ming-Chi Kuo, la stratégie de l'entreprise dans le segment de la réalité étendue et mixte (XR) a fondamentalement changé. Alors qu'il était auparavant rapporté que sept appareils étaient en développement, seuls deux produits restent en phase de développement actif. Ixbt.com rapporte .

Le premier produit attendu est des lunettes intelligentes sans écrans intégrés, axées sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle, dont les débuts sont prévus pour 2027. Le deuxième appareil sera des lunettes AR/XR complètes qui reflètent les informations via des guides d'ondes optiques. Cependant, le calendrier de mise en œuvre de ce projet a été repoussé à 2029. Plus important encore, la nouvelle feuille de route ne contient aucune information sur les successeurs directs du casque Apple Vision Pro.

Ces changements stratégiques auraient été approuvés par John Ternus, responsable du matériel chez Apple et successeur potentiel de Tim Cook. Les analystes pensent que l'entreprise souhaite mettre davantage l'accent sur le format de lunettes compactes, plus pratique pour un usage grand public, plutôt que sur des casques coûteux et lourds. Cela est considéré comme une nouvelle étape dans l'ère de l'électronique personnelle après les smartphones.

Il convient de noter que l'initié Mark Gurman a récemment rapporté qu'Apple travaillait sur une alternative plus légère et plus compacte à Vision Pro. Bien que les informations se contredisent pour l'instant, des détails plus précis sur l'avenir de la plateforme Apple Vision devraient être révélés lors de la conférence WWDC 2026, accompagnés des mises à jour du système visionOS.