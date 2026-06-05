Rutube construira un centre de données privé avec plus de 2 000 serveurs

·32·Technologie
Rutube construira un centre de données privé avec plus de 2 000 serveurs

L'équipe de Rutube commencera la construction de son propre centre de traitement des données personnelles (CTD) dans la région de Leningrad d'ici la fin 2026. Le lancement du projet est prévu pour 2028. Cela a été annoncé par Sergey Kosinsky, responsable des actifs numériques chez Gazprom-Media Holding. La nouvelle installation aura une capacité nominale d'au moins 3 MW et abritera plus de deux mille serveurs. Selon Ixbt.com rapporte .

Les représentants de l'entreprise ont indiqué que des solutions modernes basées sur des refroidisseurs et des technologies de freecooling seront utilisées pour le système de refroidissement. Cela améliorera l'efficacité énergétique tout en réduisant l'empreinte carbone. Le coefficient d'efficacité énergétique (PUE) attendu ne dépassera pas 1,3, répondant pleinement aux normes internationales élevées.

Selon Sergey Kosinsky, la tâche principale du nouveau centre est d'assurer le fonctionnement stable et ininterrompu du service vidéo, qui compte une audience quotidienne de plus de 20 millions de personnes. De plus, cette infrastructure soutiendra l'expansion de la capacité de stockage vidéo et le développement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Actuellement, l'infrastructure de Rutube comprend plus de 7 000 serveurs et 380 nœuds de réseau de diffusion de contenu (CDN) situés dans 40 villes en Russie et à l'étranger. Le nouveau centre de données devrait renforcer davantage les capacités techniques de la plateforme.

RutubeCentre De DonnéesTechnologieInfrastructureIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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