Elon Musk : Mars peut être rendue habitable comme la Terre

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Elon Musk : Mars peut être rendue habitable comme la Terre

Elon Musk a fait une nouvelle déclaration sur Mars, la qualifiant de « planète nécessitant des réparations » et soulignant la possibilité d'y créer une atmosphère artificielle. Selon le milliardaire, si Mars peut être suffisamment réchauffée, elle peut être rendue similaire à la Terre. Cela signifierait des océans, des formes de vie et la possibilité de marcher à la surface sans combinaisons spatiales. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Récemment, Elon Musk a encore une fois souligné la nécessité de créer des civilisations autonomes sur la Lune et sur Mars. SpaceX a mis à jour les informations sur son programme Mars sur son site web et a rapproché de manière inattendue la date des premiers vols cargo du vaisseau spatial Starship vers la Planète Rouge. Alors qu'il était précédemment indiqué que ces missions n'auraient pas lieu avant 2030, 2028 est désormais l'objectif.

La livraison de fret et de personnes vers Mars sera effectuée à l'aide de la fusée Starship. Selon Elon Musk, à l'avenir, le coût du transport de fret dans l'espace via Starship deviendra même moins cher que le fret aérien. Cela devrait ouvrir une nouvelle ère dans l'exploration spatiale.

Parallèlement, le rover Curiosity a découvert de nouvelles preuves que des réserves d'eau souterraine chaude ont existé sur Mars pendant une longue période dans son passé. Cependant, il y a aussi des pertes dans l'exploration spatiale : après de nombreux mois de tentatives, la communication avec le satellite MAVEN n'a pas pu être rétablie, et l'agence a annoncé la fin de sa mission.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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