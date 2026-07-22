Chelsea souhaite recruter John Stones, devenu agent libre

Le club londonien de Chelsea a entamé des travaux sur un transfert inattendu. Selon le Daily Mail, les "Blues" étudient la possibilité de recruter le défenseur expérimenté John Stones, dont le contrat avec Manchester City a pris fin et qui est actuellement agent libre. Le joueur de 32 ans, membre de l'équipe nationale d'Angleterre, a remporté de nombreux trophées, et son arrivée gratuite intéresse la direction du club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que les représentants du club aient précédemment démenti les rumeurs liées à Stones, le terrain est actuellement préparé pour des négociations. Le joueur est en vacances après la Coupe du Monde 2026. Rappelons que Stones a atteint les demi-finales avec l'Angleterre et a participé au match contre l'Argentine. Sa riche expérience et ses victoires en Ligue des champions sont considérées comme un atout majeur pour renforcer la ligne défensive de Chelsea.

Concurrence en défense et plan du nouvel entraîneur

Chelsea n'est pas seul sur ce dossier. Selon les rapports, Arsenal manifeste également de l'intérêt pour John Stones. Mikel Arteta prévoit de renforcer sa défense après les problèmes de blessures liés à William Saliba. Cependant, la capacité de Chelsea à intégrer avec succès des joueurs vétérans comme Thiago Silva par le passé pourrait augmenter leurs chances. Le nouvel entraîneur des Londoniens, Xabi Alonso, a besoin de joueurs expérimentés pour ramener l'équipe sur la scène européenne.

Parallèlement, le club est actif sur d'autres fronts. Des négociations sont en cours pour le défenseur de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Le co-propriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali, aurait rencontré le président du club rival, Steve Parish, à New York. Le talent de 21 ans de Côme, Jacobo Ramon, est également dans le viseur des recruteurs. Le club vise à ajouter au moins un défenseur central avant la fermeture du mercato.

Cependant, tous les transferts ne se déroulent pas sans heurts. Une offre de 64 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott, a été rejetée. Bien que le joueur refuse de signer un nouveau contrat, les "Cherries" insistent sur le fait qu'ils n'ont pas l'intention de le vendre. Chelsea continue de se battre pour ce jeune talent.

En ce qui concerne le renforcement de l'attaque, Chelsea a déjà remporté plusieurs succès. Le club a officiellement annoncé l'achat de Morgan Rogers d'Aston Villa pour une somme record. Goal.com ajoute que l'équipe a décidé de conserver Josh Acheampong, issu de l'académie, en rejetant les offres le concernant. L'arrivée de John Stones devrait servir d'école pour ces jeunes talents.