Tuer le poisson via robot : Shinkei Systems révolutionne la pêche

Une nouveauté inattendue a surgi dans le monde du capital-risque : le fonds Founders Fund a investi dans la startup Shinkei Systems, qui a développé une technologie pour tuer les poissons selon des principes humanitaires. Comme annoncé lors de l'événement StrictlyVC organisé par TechCrunch, ce projet vise non seulement à réduire la cruauté envers les animaux, mais aussi à améliorer radicalement la qualité et la durée de conservation des produits de la mer. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Le robot nommé Poseidon, présenté par le fondateur de Shinkei Systems, Saif Khawaja, a la taille d'un congélateur et s'installe sur les bateaux de pêche. L'appareil utilise la technologie Computer Vision pour scanner chaque poisson, identifier son espèce et localiser son cerveau. Quelques secondes après la capture, le robot frappe le cerveau et sectionne les nerfs. Ce processus empêche le poisson de souffrir et de mourir par asphyxie.

La technique Ike jime et la qualité du produit

Cette technologie est basée sur la tradition séculaire japonaise du « ike jime ». Selon cette tradition, les pêcheurs expérimentés tuent le poisson instantanément et le saignent. D'après ixbt.com, si un poisson meurt lentement et sous stress, sa chair se sature d'acide lactique et d'hormones de stress, ce qui altère le goût et accélère la décomposition. Les robots de Shinkei ont automatisé ce processus à l'échelle industrielle.

Une mort rapide et humanitaire permet une conservation plus longue de la chair et permet même son « vieillissement » (aging). Ce processus, où les enzymes décomposent les muscles, crée la saveur umami essentielle pour le sashimi. Selon Khawaja, alors qu'un poisson pêché classiquement se conserve 5 à 7 jours, la technologie Shinkei peut porter ce délai à 14 jours, voire trois semaines.

Logistique et efficacité économique

Shinkei Systems n'est pas seulement un fournisseur de technologie, mais est devenue une entreprise totalement intégrée verticalement. Ils fournissent gratuitement les appareils Poseidon aux pêcheurs, en échange desquels ils rachètent les poissons pêchés à un prix supérieur au prix du marché. Les produits sont ensuite transformés dans une usine située à Tacoma, dans l'État de Washington, et commercialisés sous la marque Seremoni.

Actuellement, ces poissons « haut de gamme » sont vendus dans la célèbre chaîne de supermarchés Erewhon à Los Angeles et dans des restaurants prestigieux totalisant 50 étoiles Michelin. Notamment, pour la première fois dans l'histoire, les marchés japonais ont commencé à importer des poissons pêchés aux États-Unis, car la technologie Shinkei a porté la qualité des produits aux normes japonaises.

Ce projet résout également un problème majeur de l'industrie de la pêche américaine. Actuellement, une grande partie des poissons capturés aux États-Unis est envoyée en Chine pour être nettoyée par une main-d'œuvre bon marché avant d'être renvoyée. Shinkei vise à réduire les coûts logistiques et à éliminer le gaspillage (actuellement jusqu'à 18 %) en regroupant tous les processus sur place, aux États-Unis. De grands investisseurs comme Founders Fund misent gros sur ce projet car une solution innovante a été trouvée pour ce problème complexe.