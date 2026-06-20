Amazon enquête sur des employés opposés à ses centres d'IA

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Amazon enquête sur des employés opposés à ses centres d'IA

La corporation américaine Amazon a lancé des enquêtes internes contre ses propres employés qui se sont opposés à l'expansion incontrôlée de l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) et ont exigé une réglementation étatique. Ce conflit est devenu un nouveau point de tension concernant la politique environnementale du géant technologique et la liberté d'expression des salariés. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La situation s'est tendue après des auditions au conseil municipal de Seattle. Les autorités municipales ont discuté de l'imposition d'un moratoire d'un an sur la construction de nouveaux centres de données (data-center) massifs. Cinq employés d'Amazon ont participé à cette réunion, critiquant les investissements des entreprises technologiques dans le domaine de l'IA comme étant une volonté d'« instaurer l'intelligence artificielle à tout prix ».

Selon les informations d'ixbt.com, peu après cette intervention, trois employés ont été convoqués pour un entretien avec le département RH (ressources humaines). Ils ont été avertis qu'une enquête interne sur leurs interventions publiques avait débuté et que cela pourrait aboutir à des mesures disciplinaires, voire à un licenciement. Les employés perçoivent cela comme une tentative de pression de la part de l'entreprise et un contrôle de l'activisme politique.

Règles d'entreprise et préoccupations environnementales

La direction d'Amazon souligne que cette enquête ne concerne pas les opinions personnelles des employés, mais la violation des règles interdisant de faire des déclarations non autorisées au nom de l'entreprise. Cependant, les travailleurs impliqués dans ce conflit sont membres du groupe « Amazon Employees for Climate Justice ». Ce groupe est déjà connu pour avoir vivement critiqué les projets écologiquement néfastes de l'entreprise.

Il est notable qu'en 2020, deux fondateurs de ce groupe avaient été licenciés pour avoir critiqué la politique de l'entreprise. La situation actuelle survient alors qu'Amazon oriente totalement sa stratégie vers l'intelligence artificielle. L'entreprise prévoit de dépenser jusqu'à 200 milliards de dollars cette année pour son infrastructure d'IA.

Parallèlement, dans le cadre d'une réorganisation dirigée par le PDG d'Amazon, Andy Jassy, près de 30 000 employés corporatifs devraient être supprimés. Le plan du dirigeant de transformer l'entreprise en la « plus grande startup du monde » est accueilli de manière mitigée par les salariés. La consommation excessive d'énergie et d'eau par les centres de données inquiète non seulement les employés, mais aussi le grand public.

Des sondages menés aux États-Unis montrent qu'une grande partie de la population craint l'impact environnemental de ces installations technologiques massives et la baisse de la qualité de vie. Le moratoire adopté par le conseil municipal de Seattle le 9 juin est l'expression juridique de ces préoccupations.

En conclusion, cette situation chez Amazon reflète un problème global dans toute l'industrie technologique : il devient 갈수록 difficile de maintenir l'équilibre entre le développement rapide de l'intelligence artificielle, les intérêts corporatifs et les exigences de développement durable de la société.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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