Xiaomi lance le smartphone abordable Poco C81 Pro sur le marché européen

La corporation Xiaomi a officiellement lancé son nouveau smartphone économique, le Poco C81 Pro, sous sa marque Poco sur les marchés européens. L'appareil devrait se démarquer de ses concurrents du segment budget grâce à son prix abordable et sa batterie haute capacité. Le nouveau modèle est actuellement disponible pour les acheteurs dans des pays comme l'Allemagne et l'Espagne. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la version du smartphone avec 4/256 GB de mémoire est vendue au prix de 147 euros sur la boutique en ligne officielle de Xiaomi en Allemagne. De plus, la variante avec 128 GB de stockage interne est fixée à 126 euros, bien qu'elle soit temporairement indisponible en raison d'une forte demande pour ce modèle moins cher. Trois couleurs de boîtier sont proposées aux clients : noir, vert et or.

Caractéristiques techniques et capacités d'affichage

Le Poco C81 Pro fonctionne sur la base d'un processeur Unisoc T7250. L'un des principaux atouts du smartphone est son grand écran IPS de 6,9 pouces. Bien que la résolution des pixels soit de 1600 × 720 (HD+), il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela assure un mouvement fluide de l'interface et du contenu, une caractéristique rare pour les appareils de cette gamme de prix.

L'autonomie du smartphone est également remarquable. Il est équipé d'une batterie d'une capacité de 6000 mAh, permettant à l'utilisateur au moins deux jours d'utilisation active. Les dimensions de l'appareil sont de 171,56 x 79,47 x 8,15 mm, pour un poids de 208 grammes. Un scanner d'empreintes digitales est situé sur le côté du boîtier.

Processeur : Unisoc T7250 ;

Écran : 6,9 pouces, 120 Hz ;

Mémoire : 4/128 GB ou 4/256 GB ;

Batterie : 6000 mAh ;

Système d'exploitation : HyperOS 3.

Caméra et fonctions supplémentaires

En termes de caméra, le Poco C81 Pro présente des spécifications plus simples : la caméra principale est équipée d'un capteur de 13 mégapixels, tandis qu'une caméra selfie de 8 mégapixels est présente sur le panneau avant. Cela signifie que ce smartphone n'est pas conçu pour prendre des photos de haute qualité, mais plutôt pour sa longue autonomie et l'exécution de tâches quotidiennes.

De plus, l'appareil conserve un module NFC pour les paiements modernes et un connecteur audio de 3,5 mm pour les écouteurs filaires. Le dernier shell HyperOS 3 de Xiaomi est installé comme logiciel. Il n'y a pour l'instant aucune information sur l'arrivée officielle de ce modèle sur le marché ouzbek, mais compte tenu des prix européens, il pourrait devenir l'un des smartphones les plus abordables de notre région.