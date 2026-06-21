Donald Trump présente le nouvel Air Force One équipé du système Starlink

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Donald Trump présente le nouvel Air Force One équipé du système Starlink

Le président des États-Unis, Donald Trump, a dévoilé au public la nouvelle version modernisée de l'Air Force One, l'avion numéro un du pays. Ce Boeing 747 attire l'attention de la communauté internationale non seulement par son luxe, mais aussi par l'intégration des dernières avancées technologiques. L'une des principales nouveautés techniques est l'installation du système de communication satellite Starlink. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com .

Cet avion a été offert par l'État du Qatar, et sa valeur totale est estimée à environ 400 millions de dollars. Selon Trump, l'appareil a été profondément modernisé et est désormais considéré comme l'avion disposant des systèmes de communication les plus sûrs et les plus perfectionnés au monde. En raison de son design intérieur et de ses équipements, les journalistes ont déjà commencé à qualifier ce liner de « palais volant ».

Révolution technologique et intégration de Starlink

Le président Trump s'est attardé sur les capacités de communication à bord du nouvel avion. Il a souligné que le système Starlink de la société SpaceX, fondée par Elon Musk, a été installé. « Il y a ici des équipements de communication que personne n'a jamais vus auparavant. C'est de la technologie de pointe, incluant Starlink. Mon ami Elon sera ravi », a ajouté le dirigeant américain.

L'installation du système Starlink permet au président et à son équipe de bénéficier d'un Internet haut débit pendant le vol, d'effectuer des appels vidéo sans interruption et d'échanger instantanément de gros volumes de données. Cela est crucial pour les vols de haut niveau où des décisions stratégiques sont prises et où une connectivité permanente est requise.

Sécurité et systèmes de secours

Selon ixbt.com, le nouvel Air Force One ne se limite pas à un seul canal de communication. Trump a révélé l'existence de plusieurs systèmes de secours. Plus précisément, quatre ou cinq types de complexes de communication avec une protection doublée ou triplée ont été installés pour assurer une liaison ininterrompue. Cela garantit que le président puisse rester en contact avec le monde extérieur même en cas d'urgence ou de cyberattaques.

Ce projet peut servir d'exemple de transformation réelle de solutions d'ingénierie de haut niveau. Des systèmes déjà performants sont désormais enrichis par des technologies numériques modernes. Pour les passionnés de technologie, l'utilisation de Starlink à un tel niveau de prestige est une nouvelle intéressante, prouvant une fois de plus la fiabilité mondiale de l'Internet par satellite.

Le nouvel Air Force One n'est plus seulement un moyen de transport, mais un véritable quartier général mobile permettant de diriger l'État depuis les airs. On observe qu'Elon Musk et ses technologies, en collaboration avec l'administration de la Maison Blanche, propulsent l'aviation stratégique des États-Unis vers une nouvelle étape.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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